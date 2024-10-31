Как и в прошлом году, линейка MacBook Pro представляет на выбор два варианта: ноутбук с экраном на 14 дюймов, для которого можно выбрать чипы M4, M4 Pro или M4 Max, и модель с экраном на 16 дюймов, которая поставляется с M4 Pro и M4 Max. Судя по всему, во втором случае вариант с базовым M4 не доступен, пишет 24 Канал.
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Все характеристики начального MacBook Pro
Как уже понятно, вся линейка поставляется с чипами M4 различной мощности. Если у вас ограниченный бюджет, то вам подойдет самая дешевая модель, доступна только в 14-дюймовой версии с M4 начального уровня.
- Она имеет 16 гигабайт оперативной памяти, которые теперь являются стандартом для всех Mac. Вы можете увеличить объем до 32 гигабайт по желанию во время формирования заказа.
- В стандартной комплектации вы получаете 512 гигабайт накопителя, но можно увеличить до 2 терабайт.
- В комплекте также новая 12-мегапиксельная камера Center Stage.
- Заявлен также дисплей с нанотекстурой, который является опциональной характеристикой. Эта функция в основном предназначена для людей, которые работают в очень яркой среде или под прямыми солнечными лучами, поскольку она значительно уменьшает блики.
- Экран теперь выдает до 1000 нит яркости для SDR-контента.
- Обещают улучшенное время работы от батареи – до 24 часов от одного заряда. До 22 часов потоковой передачи видео, до 14 часов беспроводного интернета. В комплекте – литий-полимерный аккумулятор на 72,4 ватт-часа.
- Эта модель будет доступна в черном и серебристом цветах.
- 14-дюймовый MacBook Pro начального уровня также получил небольшое обновление дизайна в виде дополнительного порта Thunderbolt 4 на правой стороне.
- Все модели MacBook Pro оснащены портом HDMI с поддержкой разрешения до 8K, слотом для карт памяти SDXC и разъемом MagSafe 3 для зарядки. Как и в моделях предыдущего поколения, здесь также есть поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.
MacBook Pro не изменились в дизайне / Фото Apple
Все о MacBook Pro высшего уровня
Что касается более дорогих моделей, то здесь ситуация еще интереснее. Вы можете получить компьютер с процессором M4 Pro, который мы впервые увидели вчера, а также с самым мощным на данный момент M4 Max, который дебютирует впервые. Он даст вам значительный прирост производительности.
На этот раз Apple не вносит никаких серьезных изменений в дизайн, кроме переноса варианта цвета Space Black на 14-дюймовый MacBook Pro. Однако внутренние обновления должны быть убедительными для тех, кто имеет M1 MacBook Pro или более старую модель Intel. Так же, как в случае с M4 iMac и Mac mini, Apple также установила 16 гигабайт оперативной памяти по умолчанию для 14-дюймового MacBook Pro. По желанию количество ОЗУ можно увеличивать. За это мы, конечно же, благодарим Apple Intelligence.
Ролик, который демонстрирует возможности MacBook Pro в искусственном интеллекте Apple Intelligence: видео
В своем видео Apple показывает четырех специалистов различных сфер: программиста, двух руководителей компаний и преподавателя в сфере ИИ. Каждому из них дали MacBook Pro на M4 для использования в работе, и они рассказывают о том, как это повлияло на их работу в течение короткого видео. Среди особенностей, освещаемых, – мощный процессор, продолжительность работы от аккумулятора, функция "умный" интерфейс Apple Intelligence и многое другое.
- Apple пока что не говорит много о чипе M4 Max, но мы знаем, что он будет оснащен 16-ядерным центральным процессором (12 производительных ядер и 4 эффективных ядра) и 40-ядерным графическим процессором. M4 Max также поддерживает до 128 гигабайтов оперативной памяти с на 30% большей пропускной способностью, чем прошлогодний M3 Max.
- Для сравнения, M4 Pro имеет 14-ядерный процессор и 20-ядерный графический процессор.
- Обычный чип M4 имеет 8 или 10 ядер, а также 10-ядерный графический.
Рекламный ролик семейства чипов M4: видео
Что касается других обновлений, то MacBook Pro M4 Pro и M4 Max также будут иметь три порта USB-C/Thunderbolt 5, как и Mac mini, оснащен M4 Pro. Если вы постоянно перемещаете огромные файлы, уже одно это может стать причиной для обновления, ведь Thunderbolt 5 поддерживает скорость передачи данных до 80 гигабит в секунду (с функцией Bandwidth Boost она может достигать 120 гигабит). Это огромный шаг вперед по сравнению с 40 Гбит/с у Thunderbolt 3 и 4, а также открывает двери для лучшей поддержки внешних графических процессоров и мощных ускорителей искусственного интеллекта.
MacBook Pro получили новые порты Thunderbolt 5 / Фото Apple
Новые MacBook Pro также имеют немного более яркие экраны, которые могут достигать до 1000 нит яркости SDR (по сравнению с 600 нит ранее), а также опцию дисплея с нанотекстурой.
Камера
Оба компьютера также получают 12-мегапиксельную веб-камеру Center Stage. Компания говорит, что это значительное улучшение по сравнению с предыдущими камерами с разрешением 1080p. Она "обеспечивает улучшенное качество видео в сложных условиях освещения". Поддержка функции Center Stage означает, что вы всегда будете находиться в центре кадра видео, даже когда передвигаетесь. Также есть поддержка функции Desk View, которая использует широкоугольный объектив для одновременного показа пользователя и вида сверху вниз на его рабочий стол.
Батарея
14-дюймовый M4 Max:
- До 18 часов потокового видео.
- До 13 часов беспроводного интернета.
- Литий-полимерный аккумулятор 72,4 ватт-часа.
16-дюймовый M4 Pro:
- До 24 часов потоковой передачи видео.
- До 17 часов беспроводного интернета.
- Литий-полимерный аккумулятор 100 ватт-часов.
16-дюймовый M4 Max:
- До 21 часа потокового видео.
- До 14 часов беспроводной работы в интернете.
- Литий-полимерный аккумулятор емкостью 100 ватт-часов.
Цены
- Новый MacBook Pro, как и его предшественник, начинается от 1599 долларов, и его можно конфигурировать по собственному желанию.
- Ноутбуки с M4 Pro будут стоить от 1999 долларов за 14-дюймовый и 2499 долларов за 16-дюймовый.
- Между тем 16-дюймовый MacBook Pro, по-прежнему, стоит от 2 499 долларов США.
Заказ можно сделать уже сегодня, а продажа начнется 8 ноября.
Смотрите презентацию MacBook Pro: видео