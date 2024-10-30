Що ми знаємо про M4 Pro

Головна новина полягає в тому, що Apple Silicon M4 Pro нарешті забезпечує підтримку Thunderbolt 5 для комп'ютерів Mac. Thunderbolt 5 – це навіть не крок, а великий стрибок уперед в кабельних технологіях. Його базова швидкість становить 80 гігабітів на секунду, а максимальна – 120 гігабітів на секунду, пише 9to5Mac.

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Кабелі також підтримують подвійні екрани з роздільною здатністю 6K. Це перевага для користувачів Mac Mini, які займаються редагуванням відео та суміжними сферами.

Крім того, чипи M4 Pro приносять цілу низку інших удосконалень:

Apple заявляє, що наразі це "найшвидше в світі ядро процесора, яке забезпечує найкращу в індустрії однопотокову продуктивність".

Компанія також може похвалитися "значно швидшою багатопотоковою продуктивністю".

У порівнянні з попереднім поколінням, він має швидші ядра та швидший рушій трасування променів.

M4 Pro оснащений 14-ядерним процесором, з десятьма продуктивними ядрами і чотирма ядрами ефективності.

Він має 16-ядерний нейронний рушій, який, за словами компанії, втричі швидший, ніж у чипа M1. Ця технологія відповідає за роботу штучного інтелекту, який Apple наразі поступово запускає.

Процесор також включає 20-ядерний графічний процесор з динамічним кешуванням.

M4 Pro підтримує до 64 гігабайтів уніфікованої оперативної пам'яті з високою пропускною здатністю.

Apple заявляє, що його показник пропускної здатності становить 273 гігабайти на секунду, що вдвічі перевищує пропускну здатність інших комп'ютерних чипів зі штучним інтелектом. Для порівняння, M3 Pro має пропускну здатність 150 гігабайтів на секунду, а M3 Max – 300 гігабайтів на секунду. Таким чином нинішній M4 Pro наближається до показника торішнього "старшого" за моделлю чипа M3 Max.

У зв'язку з цим Apple заявляє, що чип "забезпечить блискавичну продуктивність для Apple Intelligence". Поки що невідомо, чи з'явиться M4 Pro в інших продуктах, таких як ноутбуки. Його попередник, M3 Pro, з'явився в минулорічних ноутбуках MacBook Pro, тож є велика ймовірність, що це може статись і цього року.