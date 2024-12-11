Всех это бесит

Если верить слухам, то Apple планирует избавиться от огромного раздражающего выреза в экране MacBook Pro, который разделяет дисплей сверху на две части, крадя ценное место на статус-баре. Этот вырез перекочевал в ноутбуки из смартфонов именно тогда, когда компания начала отказываться от аналогичной "челки" в iPhone в пользу Dynamic Island, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5Mac.

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Отчет показывает, что Apple планирует выпустить 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro с OLED-дисплеями где-то между 2026 и 2027 годами. Компания будет использовать гибридную технологию OLED-дисплеев, подобную той, что была представлена в iPad Pro в этом году. Мы уже слышали подобные слухи в начале этого года, а теперь фактически получили подтверждение из еще одного источника.

Но что же будет вместо выреза? Пока что все указывает на то, что компания заменит его на "отверстие". То есть нам следует ожидать что-то похожее на обычную фронтальную камеру в смартфонах, представленной небольшой черной точкой. Но где это отверстие расположится – или на экране, или на рамке – пока неизвестно. Если его оставят на дисплее ноутбука, то это не слишком спасет ситуацию, ведь это пятно все равно будет нависать в поле зрения.

Это также может означать, что MacBook Pro могут получить аналог Dynamic Island, если компания не ограничится лишь одной маленькой веб-камерой.

Вероятно, мы еще некоторое время не узнаем, каким будет окончательное решение Apple. Но ближе к релизу инсайдеры раскроют финальный дизайн MacBook Pro.