Не так давно Apple несколько обновила Magic Mouse заменив порт зарядки на USB Type-C, напоминает 24 Канал. Тогда в сторону компании посыпались жалобы о том, что она могла вместе с изменением порта изменить и его расположение сделав его более удобным.

А тем временем Будущие MacBook Pro наконец-то избавятся от наиболее раздражающего элемента в своем дизайне

Порт расположен на нижней части устройства, что заставляет пользователей переворачивать мышь вверх дном, чтобы зарядить ее, делая ее непригодной для использования во время процесса.



Порт зарядки Magic Mouse расположен снизу / Фото 9to5mac

Аналитик Bloomderg Марк Гурман сообщает, что Apple намерена переместить зарядный порт и решить другие жалобы пользователей, хотя конкретные изменения в дизайне не разглашаются.

Потребители также высказывали жалобы на эргономику Magic Mouse, отмечая, что ею становится неудобно пользоваться в течение длительного времени. Как сообщается, Apple стремится сделать новый дизайн более соответствующим "сегодняшним реалиям".

Однако, как ожидается, новая Magic Mouse не появится в продаже в ближайшее время. По словам Гурмана, устройство может появиться на рынке в течение 12-18 месяцев, а значит его следует ждать не раньше 2026 года.

Учитывая, что Apple лишь недавно обновила текущую модель Magic Mouse, добавив ей USB-C совместимость, похоже, что на разработку следующей большой модификации компании понадобится определенное время.

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Apple еще не прокомментировала редизайн и не предоставила подробностей о конкретных улучшениях. Сейчас пользователям придется ждать дальнейших анонсов по одному из аксессуаров компании, который чаще всего критикуют.