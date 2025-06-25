Як захистити свій Android смартфон від крадіжки: автоматичне блокування та інші функції

Втрата смартфона через крадіжку ставить під загрозу всі ваші особисті дані, але Google подбала про те, щоб крадіжка Android смартфона стала проблемою для злочинця, а не для вас.

Ваш смартфон має вбудовані функції, які допоможуть убезпечити інформацію, якщо ваш пристрій потрапить до чужих рук. Ці інструменти, доступні на пристроях з Android 10 та новішими версіями операційки, автоматично блокують телефон у підозрілих ситуаціях, і сьогодні 24 Канал розповідає, як вони працюють та як їх налаштувати.

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Нові функції захисту від крадіжки в Android

До недавнього часу Android не мав потужних вбудованих засобів захисту від крадіжки. Хоча сервіс "Знайти мій пристрій" дозволяв віддалено знаходити, блокувати чи стирати дані з телефону, спеціалізованих функцій для запобігання таким інцидентам не було. Google закрила цю прогалину, впровадивши три нові функції безпеки, які працюють безпосередньо на пристрої:

Блокування при виявленні крадіжки (Theft Detection Lock). Ця функція автоматично блокує екран смартфона, якщо виявляє раптовий підозрілий рух, наприклад, коли хтось вихоплює ваш розблокований телефон і тікає.

Google використовує дані з датчиків пристрою, Wi-Fi та підключених ґаджетів, щоб визначити, чи було пристрій викрадено. Як зазначається в офіційній документації Google, функція активується лише за певних умов і може не спрацювати, якщо телефон уже заблокований або має стабільне з’єднання з Wi-Fi чи Bluetooth.

Блокування в автономному режимі (Offline Device Lock). Ця опція блокує телефон, навіть якщо він не підключений до інтернету, що корисно, якщо злодій вимкне пристрій, щоб уникнути відстеження. Функція також спрацьовує при багаторазовому введенні неправильного пароля, але працює лише на розблокованому телефоні, який активно використовується.

Віддалене блокування (Remote Lock). Ця функція дозволяє віддалено заблокувати екран, відвідавши сайт android.com/lock і ввівши номер телефону, який був активний на пристрої. Для використання потрібно пройти перевірку безпеки, а розблокувати телефон можна лише за допомогою оригінального методу блокування екрана.

Remote Lock вимагає робочої SIM-картки та дає додатковий час для відновлення доступу до облікового запису чи використання "Знайти мій пристрій" для повного скидання.

Ці функції не є абсолютно надійними, але значно зменшують ризик втрати даних у разі крадіжки. Google сподівається, що з часом вони стануть стримуючим фактором для злодіїв, зменшуючи кількість крадіжок смартфонів.

Як налаштувати захист від крадіжки на Android

Google поступово впроваджує ці функції на всіх пристроях з Android 10 та новішими версіями через сервіси Google Play. Оновлення розгортається поетапно, тому на деяких пристроях, як-от Pixel 8a, функції вже доступні, тоді як на інших, наприклад, Pixel 9 Pro XL чи Xiaomi 14, вони можуть з’явитися пізніше. Деякі опції, як-от Remote Lock, можуть активуватися з затримкою порівняно з іншими.

Налаштування захисту від крадіжки дуже просте. Виконайте наступні кроки:

Відкрийте додаток "Налаштування" на вашому Android-пристрої.

У рядку пошуку введіть "theft protection" (або "захист від крадіжки") або перейдіть до розділу "Google" > "Усі сервіси" > "Захист від крадіжки".

Увімкніть усі доступні опції для максимальної безпеки: "Блокування при виявленні крадіжки", "Блокування в автономному режимі" та "Віддалене блокування".

Важливо! Для роботи цих функцій необхідно, щоб на пристрої було встановлено блокування екрана (PIN-код, пароль або графічний ключ). Якщо опція відображається сірим кольором, ваш пристрій може не підтримувати цю функцію.

Налаштування цих опцій займає кілька хвилин, але вони можуть врятувати вашу конфіденційну інформацію, якщо смартфон потрапить до чужих рук.