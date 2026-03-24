Як об’єднати слабкий 4G від двох різних операторів, шоб працювати в Zoom під час блекаутів

Через атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні стабільний інтернет став проблемою. Вихід є — об’єднання кількох слабких каналів у один, що дозволяє працювати навіть у Zoom без розривів.

В умовах регулярних обстрілів енергетики українці часто стикаються з нестабільним інтернетом. Один оператор може "просідати" через перевантаження мережі, інший – через відсутність живлення на базових станціях, а домашній GPON працює повільно через резервні режими. Про це пише 24 Канал.

Як об’єднати кілька підключень в один канал?

У такій ситуації допомагає технологія агрегації каналів – об’єднання кількох інтернет-з’єднань в один логічний канал. Наприклад, можна поєднати слабкий 4G від двох різних операторів і повільний GPON, щоб отримати більш стабільне і швидке підключення.

Як пише Speedify, суть підходу проста – трафік розподіляється між кількома каналами одночасно. Якщо один із них "падає" або сповільнюється, інші компенсують навантаження. У результаті зменшуються затримки, зникають розриви і покращується загальна якість зв’язку.

Одним із найпростіших інструментів для цього є Speedify. Це програмне рішення, яке встановлюється на комп’ютер або смартфон і автоматично об’єднує доступні мережі – Wi-Fi, мобільний інтернет, Ethernet. Воно також використовує шифрування і оптимізацію пакетів, щоб забезпечити стабільність у відеодзвінках.

Більш просунутим варіантом є OpenMPTCProuter. Це рішення на базі Linux, яке працює через спеціально налаштований роутер або сервер. Воно використовує технологію Multipath TCP – протокол, що дозволяє одночасно передавати дані через кілька з’єднань. Такий підхід дає більше контролю і кращу продуктивність, але потребує технічних знань для налаштування.

У практичному сценарії це виглядає так – користувач підключає два модеми з SIM-картами різних операторів і домашній інтернет до одного роутера. Далі система розподіляє трафік між ними. У Zoom це означає стабільну картинку без зависань, навіть якщо один із каналів тимчасово зникає.

За даними comms 365, важливий момент – агрегація не завжди збільшує швидкість у прямій пропорції. Натомість вона значно підвищує стабільність, що критично для відеозв’язку, роботи з хмарними сервісами та віддаленої роботи.

Також варто враховувати енергоживлення. У реаліях України бажано мати резерв – павербанки, UPS або акумулятори для роутера і модемів. Без цього навіть найкраща агрегація не допоможе під час повного відключення.

У підсумку, об’єднання кількох слабких каналів – це практичне рішення для роботи в умовах нестабільної інфраструктури. Воно не робить інтернет ідеальним, але дозволяє залишатися на зв’язку навіть у складних умовах.