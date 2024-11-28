Учені знайшли легкий спосіб видалити шкідливий мікропластик із питної води

Крихітні фрагменти мікропластику постійно проникаються у наш організм. Його вже знайшли в усіх органах і частинах тіла: мозку, серці, легенях, плаценті, очах, у крові тощо. Наука досі не розуміє, як він впливає на здоров'я, але є припущення, що мікропластик може бути причиною багатьох хвороб. Нещодавно вчені знайшли простий та ефективний спосіб видалити ці невидимі частинки принаймні з води.

Що робити з мікропластиком

Команда з Медичного університету Гуанчжоу та Університету Цзінань у Китаї провела тести як м'якої, так і жорсткої водопровідної води, яка багатша на мінерали. "Нано/мікропластик (НМП) у водопровідній воді, що витікає з централізованих систем водопідготовки, викликає все більше занепокоєння у всьому світі, оскільки він становить потенційний ризик для здоров'я людей через споживання води", – кажуть автори статті. Результати роботи вони опублікували в Environmental Science & Technology Letters, науковому журналі для провідних дослідників з усього світу, пише 24 Канал.

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У рамках експериментів учені додавали нанопластик і мікропластик перед кип'ятінням рідини, а потім відфільтровували осад. У деяких випадках до 90 відсотків НМП було видалено в процесі кип'ятіння та фільтрування, хоча ефективність варіювалася залежно від типу води.

Звичайно, великою перевагою є те, що більшість людей можуть зробити це, використовуючи доступні засоби на кухні.

Ця проста стратегія кип'ятіння води може "знезаразити" побутову водопровідну воду від НМП і має потенціал для нешкідливого зменшення надходження НМП в організм людини через споживання води,

– пишуть біомедичний інженер Зімін Ю з Медичного університету Гуанчжоу та його колеги.

Більша концентрація НМП була видалена зі зразків жорсткої водопровідної води, яка природним чином утворює вапняний наліт (або карбонат кальцію) при нагріванні. Ця крейдяна речовина, яку зазвичай можна побачити у кухонних чайниках, утворюється на поверхні, оскільки зміни температури витісняють карбонат кальцію з розчину, при цьому вловлюючи за собою фрагменти пластику у вигляді скоринки. Таким чином зі збільшенням жорсткості води зростає її здатність відфільтрувати мікропластик при нагріванні.

Коли ви потім наливаєте воду в чашку, пластик лишається в цій скоринці. Якщо вона відлущиться від поверхні потоком рідини, її можна легко відфільтрувати звичайним ситом, на кшталт того, що використовується для чаю.

У м'якій воді, де розчинено менше карбонату кальцію, лише приблизно чверть НМФ було виловлено з води.

Вчені підсумовують, що вживання кип'яченої води, "очевидно, є життєздатною довгостроковою стратегією для зменшення глобального впливу НМП", але додають, що це є "місцевою традицією", яка переважає лише в деяких регіонах. Річ у тім, що в деяких країнах воду з-під крану можна пити, оскільки вона дуже чиста.

Як це застосувати в українських реаліях

Для України це актуально лише частково. Ми або купуємо воду в спеціальних колонках і п'ємо її сирою, або кип'ятимо водопровідну. Однак якщо до другого питань немає, то до першого вони тепер з'являються.

Враховуючи, що мікропластик може бути настільки дрібним, що помітний лише під мікроскопом, є сенс кип'ятити навіть таку воду, яку ви набираєте в пляшки з колонки. Річ у тім, що джерелом мікропластику є численні речі, які нас оточують, в тому числі одяг і самі пляшки, в які ми набираємо воду. Якщо ваша вода побувала в пластиковій пляшці, будьте впевнені, що там є мікроскопічні частинки пластику.

Якщо ж ви проживаєте в країні, де можна вживати воду прямо з-під крану, то є сенс почати її кип'ятити, оскільки пластик уже пов'язували зі змінами в мікробіомі кишківника та стійкістю організму до антибіотиків.