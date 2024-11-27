Дуже тонко

За виготовленням спагетті стоять учені з Університетського коледжу Лондона. Вони попереджають, що в складі замість води міститься мурашина кислота. Технічно ці мікроскопічні макарони можна з'їсти, адже концентрація кислоти тут просто мізерна й не викличе опіків сливової оболонки, але ця грудка настільки маленька, що навіть непомітна, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Vice.

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Крім того, зробили їх зовсім не для споживання, а з важливою науковою метою. Це частина дослідження, присвяченого створенню ультратонких волокон для медичного застосування, наприклад, для регенерації тканин.

Нитки спагетті, настільки тонкі, що їх можна побачити лише в електронний мікроскоп, були створені за допомогою методу, який називається електроспінінг:

Процес полягає в подачі високої напруги на рідкий розчин, що рухається через голку.

Це призводить до того, що голка викидає надзвичайно тонку нитку, виготовлену з рідкого розчину.

Коли ця нитка потрапляє на колектор, вона розтягується й проноситься повітрям, висушуючи нановолокна від зайвої рідини.

У результаті виходить купка спагеті, таких маленьких і тоненьких, що ви не побачите їх, навіть якщо вони впадуть просто перед вашими очима вам на тарілку.

Надзвичайно крихітні макарони були виготовлені з борошна, як зазвичай. Однак замість води, як уже згадувалося, дослідники використали мурашину кислоту. Вона зазвичай використовується як харчова добавка, але також зустрічається при укусах бджіл і мурах, тому може викликати подразнення шкіри й відчуття печіння.

Учені використовували мурашину кислоту, оскільки крохмаль у борошні складається з великої кількості спіралей. Мурашина кислота розбиває ці спіралі, а також допомагає швидше випаровувати рідину, що сприяє процесу сушіння.

У результаті виходить настільки крихітна паста, що її можна описати лише як "нанопаста". При варінні вона миттєво перевариться. Наномакарони настільки тонкі, що вони в 1 000 разів тонші за попереднього рекордсмена з виробництва найтонших макаронів у світі, Su filindeu, яку вручну виготовляє на Сардинії одна родина.