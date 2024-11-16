Як це було

На думку дослідників з Массачусетського технологічного інституту (MIT) у США та Інституту морських досліджень у Норвегії, привабити хижаків могло незвично велике скупчення риби, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature Communications Biology.

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Ми вперше спостерігаємо взаємодію хижака і жертви у такому величезному масштабі. Це послідовна битва за виживання,

– каже океанолог з Массачусетського технологічного інституту Ніколас Макріс.

Макріс разом із колегами з MIT Шуравом Педнекаром та Акітою Джайн, а також поведінковим екологом Інституту морських досліджень Олавом Руне Годе спостерігали за динамікою цієї масштабної події, відстежуючи відлуння звукових хвиль від плавальних міхурів тварин.

Команда використовувала нову методику широкомасштабного багатоспектрального підводно-акустичного зондування для відстеження частот, характерних для різних видів, що дозволило дослідникам відстежувати їхню взаємодію на площі в десятки кілометрів.

Тріска має великий плавальний міхур з резонансом, як дзвін Біг-Бена. Водночас мойва має крихітні плавальні міхури, які резонують, як найвищі ноти на фортепіано,

– пояснює вчений.

Мойва збирається у величезні косяки, щоб заощадити енергію під час міграції з Арктики до Європи кожного лютого. Групування дозволяє їм не піддаватися течіям і рухатися колективно. Якщо вони знаходяться досить близько одна до одної, то можуть перейняти середню швидкість і напрямок руху інших риб, яких вони відчувають навколо себе, а потім сформувати масивний і цілісний косяк. Але така поведінка пов'язана з певним ризиком.

Нещодавно проаналізовані дані зафіксували до 23 мільйонів особин мойви, що збилися в косяки. У відповідь 2,5 мільйона хижої атлантичної тріски також організувалися у власне "дике полювання", готуючись до бенкету.

На щастя, мойва розміром з анчоуса загалом налічує мільярди особин по всьому океану, тому подія, яку зафіксувала команда, знищила б щонайбільше близько 0,2 відсотка популяції. Але розуміння динаміки взаємовідносин між хижаком і здобиччю стає все більш важливим, оскільки чисельність великих мілководних видів риб скорочується.

Кому й навіщо це потрібно

Шокуючі 97 відсотків мігруючих видів риб наразі перебувають під загрозою зникнення, в тому числі такі цінні види, як атлантичний лосось. Звукова візуалізація, яку використовували вчені, може допомогти дослідникам ідентифікувати види риб, що перебувають на межі зникнення.

Природні катастрофічні події, пов'язані з хижацтвом, можуть змінити баланс між місцевими хижаками і здобиччю за лічені години. Це не є проблемою для здорової популяції з багатьма просторово розподіленими ареалами проживання. Але оскільки кількість таких ареалів зменшується через кліматичні та антропогенні стреси, природні "катастрофічні" випадки хижацтва, свідками яких стали цього разу науковці, можуть призвести до драматичних наслідків як для цього виду, так і для багатьох інших видів, що залежать від нього далі в харчовому ланцюзі.