Как это было

По мнению исследователей из Массачусетского технологического института (MIT) в США и Института морских исследований в Норвегии, привлечь хищников могло необычно большое скопление рыбы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature Communications Biology.

Интересно В неисследованных глубинах океана нашли многочисленных существ, которых никто раньше не видел

Мы впервые наблюдаем взаимодействие хищника и жертвы в таком огромном масштабе. Это последовательная битва за выживание,

– говорит океанолог из Массачусетского технологического института Николас Макрис.

Макрис вместе с коллегами из MIT Шуравом Педнекаром и Акитой Джайн, а также поведенческим экологом Института морских исследований Олавом Руне Годе наблюдали за динамикой этого масштабного события, отслеживая эхо звуковых волн от плавательных пузырей животных.

Команда использовала новую методику широкомасштабного многоспектрального подводно-акустического зондирования для отслеживания частот, характерных для разных видов, что позволило исследователям отслеживать их взаимодействие на площади в десятки километров.

Треска имеет большой плавательный пузырь с резонансом, как колокол Биг-Бена. В то же время мойва имеет крошечные плавательные пузыри, которые резонируют, как высокие ноты на фортепиано,

– объясняет ученый.

Мойва собирается в огромные косяки, чтобы сэкономить энергию во время миграции из Арктики в Европу каждый февраль. Группировка позволяет им не поддаваться течениям и двигаться коллективно. Если они находятся достаточно близко друг к другу, то могут перенять среднюю скорость и направление движения других рыб, которых они чувствуют вокруг себя, а затем сформировать массивный и целостный косяк. Но такое поведение связано с определенным риском.

Недавно проанализированные данные зафиксировали до 23 миллионов особей мойвы, сбившихся в косяки. В ответ 2,5 миллиона хищной атлантической трески также организовались в собственную "дикую охоту", готовясь к пиру.

К счастью, мойва размером с анчоуса в целом насчитывает миллиарды особей по всему океану, поэтому событие, которое зафиксировала команда, уничтожила бы максимум около 0,2 процента популяции. Но понимание динамики взаимоотношений между хищником и добычей становится все более важным, поскольку численность крупных мелководных видов рыб сокращается.

Кому и зачем это нужно

Шокирующие 97 процентов мигрирующих видов рыб сейчас находятся под угрозой исчезновения, в том числе такие ценные виды, как атлантический лосось. Звуковая визуализация, которую использовали ученые, может помочь исследователям идентифицировать виды рыб, находящихся на грани исчезновения.

Природные катастрофические события, связанные с хищничеством, могут изменить баланс между местными хищниками и добычей за считанные часы. Это не является проблемой для здоровой популяции со многими пространственно распределенными ареалами обитания. Но поскольку количество таких ареалов уменьшается из-за климатических и антропогенных стрессов, природные "катастрофические" случаи хищничества, свидетелями которых стали на этот раз ученые, могут привести к драматическим последствиям как для этого вида, так и для многих других видов, зависящих от него дальше в пищевой цепи.