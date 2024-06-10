Морской эколог Томас Дальгрен из Гетеборгского университета в Швеции говорит, что только один из десяти видов животных, живущих здесь, был описан наукой. Все остальные наблюдались впервые. "Это один из немногих случаев, когда исследователи могут участвовать в открытии новых видов и экосистем так же, как они это делали в 18 веке. Это очень увлекательно", – говорит ученый.

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Удивительная экосистема

Ниже определенной глубины океан становится крайне враждебным к человеку. Вес воды создает сокрушительное давление, солнечный свет не может проникнуть так глубоко в воду, что приводит к постоянной темноте, а температура настолько низкая, что достигает лишь на несколько градусов выше нуля. Но там, куда не могут попасть люди, на помощь приходят технологии. Международная команда исследователей отправила дистанционно управляемый аппарат (ROV) на глубины от 3500 до 5500 метров в зоне Кларион-Клиппертон.

Жизнь на дне океана нелегкая. Большинство организмов, живущих на дне, питаются органическими веществами, выпадающими дождем из верхних слоев океана (явление, известное как морской снег), а также изредка щедрой добычей в виде мертвых китов, которые спускаются вниз.

Поэтому, похоже, что большая часть жизни на дне океана - это животные, питающиеся останками и отложениями. Они научились выживать, используя этот скудный пищевой запас.

Одно из самых впечатляющих открытий, сделанных во время экспедиции, - прозрачный морской огурец по прозвищу unicumber, принадлежащий к семейству Elpidiidae.



Морской огурец unicumber / Фото SMARTEX/NHM/NOC

На изображении, сделанном с помощью АДУ, хорошо видно пищеварительный тракт животного, переполненный после его вылазок на морское дно для кормления. Он также имеет длинный, необычный хвост, который, вероятно, используется для плавания.

Эти морские огурцы были одними из крупнейших животных, найденных во время этой экспедиции,

– объясняет Дальгрен.

Они действуют как "пылесосы" океанского дна и специализируются на поиске осадка.

Среди других существ — ракообразный танаид с длинным телом, похожим на червя, морские звезды, кораллы анемоны, а также губка в форме чаши с самой длинной продолжительностью жизни среди земных животных.



Губка / Фото SMARTEX/NHM/NOC



Анемона-фильтровальщица широко раскрывается, чтобы улавливать морской снег / Фото SMARTEX/NHM/NOC

Здесь также нашли розовую морскую свинью, которую назвали "Барби". Морские свиньи (Scotoplanes) - это вид глубоководных морских огурцов, также из семейства Elpidiidae. Они пухленькие, набухшие, часто розовые и передвигаются на маленьких ножках.

Морская свинья Барби принадлежит к роду Amperina. Она имеет особенно яркий оттенок розового, с маленькими пальцами на концах ног.



Морская свинья Барби / Фото SMARTEX/NHM/NOC

Ученые будут работать над тем, чтобы узнать больше обо всех этих удивительных существах, но мы уже знаем одно: разнообразие жизни на дне океана требует большего внимания и большей защиты.

Участок зоны Кларион-Клиппертон, который исследовали ученые, используется для глубоководной добычи полезных ископаемых, что может иметь разрушительное влияние на морские экосистемы.