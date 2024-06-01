Большинство таких существ живут в пещерах или океанах. Но все же некоторые из них можно найти совсем рядом с человеком.

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Как они светятся

За всем этим процессом стоит химия их организма. Ключом к свечению является реакция, в основе которой лежит соединение под названием люциферин.

Люциферин вырабатывает свет в процессе окисления, теряя электроны в присутствии магния и аденозинтрифосфата (АТФ), молекулы, которая обеспечивает клетки энергией. Эту реакцию также опосредует фермент люцифераза. У светлячков в брюшке, где происходят эти реакции, есть специальные световые органы, которые содержат слой кристаллизованной мочевой кислоты, что помогает отражать и усиливать свет.

Эта система использования люциферина и люциферазы эволюционировала независимо несколько раз у разных биолюминесцентных животных, в том числе и у разных видов жуков-светлячков.

Для чего это нужно

Лишь в последние несколько сотен лет ученые начали понимать, как некоторые живые существа способны излучать свет. Одним из первых, кто продвинулся в этом направлении, был член Королевского общества в Оксфорде в 17 веке, который обнаружил, что для свечения биолюминесцентного гриба необходим воздух. Кислород является одним из основных компонентов этого процесса.

Светлячки начинают светиться рано, еще на этапе пребывания в яйце. Ученые предполагают, что это нужно им как сигнал для хищников – обычно яркая окраска является признаком наличия яда в организме, о чем другие животные хорошо знают. Некоторые светлячки действительно ядовиты, поскольку выделяют люцибуфагины.

Когда светлячки заканчивают свои метаморфозы и достигают взрослого возраста, у них появляются новые световые органы. Но общая система остается неизменной: свет поступает изнутри специальных клеток, находящихся в световых органах на нижней стороне тела, окрашивая их в желтый, оранжевый, зеленый или даже голубой цвет.

Эти клетки переполнены люциферином и люциферазой, а также чрезвычайно большим количеством митохондрий. Эти крошечные органеллы качают АТФ, необходимый светлячкам для протекания химической реакции. Светлячки включают и выключают свой свет благодаря потоку кислорода, поступающего в эти клетки. Отсутствие кислорода означает темноту.

Этот процесс включения и выключения важен для светлячков, чтобы найти нужного партнера для размножения. Найти пару для жука может быть нелегко, и каждый мигающий вид развил собственную световую сигнальную систему, определенную последовательность, которая отличает от других.

Фактически это делает биолюминесценцию своеобразной любовной азбукой Морзе, говорит Линн Фауст, независимая исследовательница светлячков из Ноксвилла, штат Теннесси, США.