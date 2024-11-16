Как человек повлиял на природу

Длиннохвостая каменная муха, научное название которой Zelandoperla, имеет умную стратегию, чтобы избежать хищничества со стороны птиц: она имитирует внешний вид токсичной родственницы Austroperla, которая вырабатывает цианид в своем организме, отпугивая этим хищников. Исследователи из новозеландского Университета Отаго обнаружили, что в вырубленных лесах, где больше нет большого количества птиц-хищников и даже исчезли сами Austroperla, некоторые Zelandoperla изменили свою внешность, сообщает 24 Канал со ссылкой на статью в Science.

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Полученные данные подчеркивают "способность популяций быстро адаптироваться к внезапным изменениям в окружающей среде", – пишет команда ученых в своей опубликованной статье.

Хотя длиннохвостая каменная муха не имеет собственных токсинов, она сумела убедительно имитировать Austroperla, используя свой генетический инструментарий, который окрасил некоторых насекомых в темный оттенок эбенового дерева (что-то среднее между рыжим и коричневым). Маскировка помогла отпугнуть пернатых хищников, которые, не видя разницы, держались подальше как от ядовитого существа, так и от его безопасной имитаторки.

Austroperla – лесное существо, которое живет в ручьях, где питается листьями и древесным мусором. В вырубленных лесах ее любимых источников пищи не хватает, поэтому она стала менее распространенной.

Вырубка лесов со времен появления человека привела к исчезновению ядовитых видов. Как следствие, в обезлесенных регионах виды, имитирующие, отказались от этой стратегии, поскольку некого имитировать. Вместо этого [они] эволюционировали в другой цвет,

- говорит зоолог Джон Уотерс.

Ученые использовали сочетание полевых наблюдений, экспериментов с хищничеством и анализа генных карт, чтобы увидеть реакцию насекомых на изменения, вызванные человеком. В экспериментах с моделями двух разных цветов Zelandoperla они обнаружили, что в природе хищники нападают только на тех особей, которые не имитируют Austroperla.

Вырубка лесов на юге Новой Зеландии была наиболее интенсивной с начала 1800-х годов, когда туда прибыли европейские поселенцы. Несмотря на то, что люди нарушили миллионы лет экологических взаимодействий всего за несколько коротких веков, новые данные свидетельствуют, что некоторые виды достаточно устойчивы, чтобы адаптироваться. Zelandoperla стала черной без деревьев и Austroperla. Более того, исследование заявляет, что "почернение" этих насекомых происходило трижды, все больше меняя их цвет, соответствуя все меньшему количеству деревьев.

Что интересно, изменения происходили независимо друг от друга в разных частях ареала обитания этого вида. Это свидетельствует, что эволюция может быть по крайней мере частично предсказуемым процессом.