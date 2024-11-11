Детали открытия

Большинство животных, включая людей, рождаются, стареют и в конце концов умирают. Однако некоторые виды могут вырваться из этого неизбежного жизненного цикла: они будто бросают вызов своему возрасту и возвращаются к более молодым версиям себя, прокручивая этот цикл снова и снова. Самый известный из таких видов – Turritopsis dohrnii, или, как его еще называют, "бессмертная медуза". Однако недавнее исследование выявило нового члена этого эксклюзивного клуба с чрезвычайными способностями, сообщает 24 Канал со ссылкой на phys.org.

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Научное название типа этих особых животных – ctenophore или реброплавы. Эта конкретная особь относится к виду Mnemiopsis leidyi. Их также называют "гребенчатым желе". Гребенчатые моллюски являются древними животными – некоторые исследования даже предполагают, что они могут быть вообще первыми животными, когда-либо существовавшими, появившись примерно 700 миллионов лет назад. Это наводит исследователей на мысль о том, что обратное развитие может быть первобытной способностью.

Новая научная работа бросает вызов нашему пониманию раннего развития животных и планов строения их тела, открывая новые пути для изучения пластичности жизненного цикла и омоложения. Тот факт, что мы нашли новый вид, который использует эту своеобразную "машину для путешествий во времени", поднимает интересные вопросы о том, насколько распространена эта способность на животном древе жизни и можем ли мы найти ее следы в других животных, которые сегодня не демонстрируют такого поведения.

В основе этого исследования лежит непреднамеренное открытие. Докторантка Университета Берген Джоан Дж. Сото-Анджел, которая позже стала соавтором, начала исследовать эту тему после того, как на месте взрослого реброплава в лабораторном аквариуме внезапно появилась личинка. Сначала ученая думала, что это взрослая особь ее отложила, однако позже выяснилось, что это то самое конкретное существо.

Сото-Анджел привлекла на помощь коллег и вместе они начали воспроизводить сценарии, чтобы найти именно тот, что мог запустить обратное развитие. Они обнаружили, что взрослый реброплав Mnemiopsis leidyi действительно может вернуться к личиночной стадии, когда переживает сильный стресс.

За несколько недель они не только изменили свои морфологические признаки, но и имели совсем другое пищевое поведение, типичное для личинки,

– говорит Джоан Дж. Сото-Анджел.

Теперь ученые хотят выяснить молекулярный механизм, который руководит обратным развитием, а также что происходит с нервной системой животного во время этого процесса, говорит Пол Буркхардт, исследователь из Бергенского университета, который также является соавтором исследования.

Они также попытаются узнать, сколько еще видов "путешественников во времени" может существовать. Ученые предполагают, что пластичность жизненного цикла, то есть способность организма менять аспекты своей биологии под влиянием определенных стимулов окружающей среды, может быть присуща животным в большей степени, чем это представляли ученые. Однако вопрос того, можно ли эту способность передать человеку, точно не будет стоять на повестке дня еще много-много лет.