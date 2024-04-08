Як перевірити використання оперативної пам’яті, GPU та CPU у Windows, і для чого це робити

Якщо ваш комп'ютер працює повільно, зависає, починає сильніше шуміти (навіть якщо ви не навантажуєте його), є сенс перевірити, що саме забирає ресурси. Ось як це зробити на операційній системі Windows.

Стеження за системними ресурсами може бути життєво важливим, особливо коли виникають збої або уповільнення роботи. Здебільшого це актуально для слабких систем з невеликою кількістю оперативної пам'яті, але часом навіть потужні комп'ютери можуть зіткнутися з перевантаженням. Якщо ви використовуєте Windows, в операційну систему вбудовані інструменти, які дозволяють швидко дізнатися, скільки оперативної пам'яті використовується певним процесом, а також під яким навантаженням працюють центральний та графічний процесори.

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Як перевірити використання системних ресурсів

Диспетчер завдань — одна з основних утиліт моніторингу системних ресурсів у Windows. Це найпростіший спосіб побачити, які програми та процеси запущено і скільки ресурсів вони використовують.

Ось як ви можете перевірити використання системних ресурсів вашого ПК за допомогою диспетчера завдань:

Натисніть комбінацію клавіш CTRL + Shift + Esc , щоб відкрити диспетчер завдань, або клацніть правою кнопкою миші на годиннику праворуч унизу та виберіть "Диспетчер завдань".

, щоб відкрити диспетчер завдань, або клацніть правою кнопкою миші на годиннику праворуч унизу та виберіть "Диспетчер завдань". Перейдіть на вкладку "Продуктивність" . На цій вкладці відображаються дані про використання оперативної пам'яті, центрального і графічного процесорів та диска, а також інформація про мережу.

. На цій вкладці відображаються дані про використання оперативної пам'яті, центрального і графічного процесорів та диска, а також інформація про мережу. Щоб переглянути використання оперативної пам'яті, виберіть підрозділ "Пам'ять". У цьому розділі буде показано, скільки пам'яті наразі використовує система, скільки пам'яті є у вас, а також її характеристики.



Використання пам'яті / Скриншот 24 Каналу

Ви можете перевірити використання процесора вашого комп'ютера, натиснувши на розділ "Процесор" або "ЦП" . У вікні процесора ви побачите змінний відсоток використання процесора (в реальному часі), поточну тактову частоту, базову тактову частоту, час безперебійної роботи системи та багато іншого.

або . У вікні процесора ви побачите змінний відсоток використання процесора (в реальному часі), поточну тактову частоту, базову тактову частоту, час безперебійної роботи системи та багато іншого. Натисніть на розділ "GPU" або "Графічний процесор", щоб побачити, скільки пам'яті GPU використовується. Ви можете вибрати, який саме розділ ви хочете побачити, якщо ваш ПК має два графічні процесори (як у випадку з ноутбуками з одним інтегрованим і одним виділеним графічним процесором).

Але значно кориснішим для нас буде інша складка Диспетчера, яка називається "Процеси". Імовірно, ви неодноразово його відкривали, коли хотіли примусово закрити ті чи інші програми, які зависли в системі. На цій вкладці відображаються всі запущені процеси, їхнє використання пам'яті, процесора, диска, мережі та графічного процесора.

Ви можете сортувати ці програми за параметрами. Наприклад, якщо ви бачите, що комп'ютер зависає, то є сенс перевірити використання оперативної пам'яті. Натисніть на заголовок колонки "Пам'ять" і Диспетчер автоматично розмістить програми в порядку спадання – найбільш ненажерлива програма опиниться зверху і ви зможете її закрити, якщо вона вам не потрібна, або закрити кілька вікон у ній, щоб зменшити використання ресурсів. Те саме можна зробити з використанням центрального та графічного процесорів, а також інших показників.

Монітор ресурсів – більш детальний погляд на ваш комп'ютер

Знайшовши винуватця проблеми, ви можете завершити роботу програми, натиснувши на ній правою кнопкою миші й обравши "Завершити завдання".

Монітор ресурсів – це дещо детальніша утиліта моніторингу, ніж Диспетчер завдань у Windows. Вперше вона з'явилася в Windows Vista і з того часу є частиною кожної наступної версії Windows. На додаток до використання процесора, мережі, диска і пам'яті, монітор ресурсів також показує метрики в реальному часі, такі як час відгуку, пропускна здатність, час активності та інші.

Ось як ви можете перевірити споживання системних ресурсів за допомогою Монітора ресурсів: