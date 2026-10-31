Як витиснути максимум із сонячних панелей на балконі восени

Восени та взимку ефективність балконних сонячних електростанцій відчутно знижується через низьке сонце та короткий світловий день. Проте простий вибір правильного кута нахилу панелей та належний догляд допоможуть зберегти виробіток електроенергії.

Чому падає генерація сонячних панелей восени та взимку

Головною причиною зниження показників є те, що сонце опускається нижче над горизонтом, світловий день скорочується, а промені падають під пласкішим кутом, пише 24 Канал.

За даними Німецької федеральної асоціації сонячного ремесла, приблизно 85 відсотків річного виробітку сонячних систем припадає на період із березня по жовтень. З листопада по лютий панелі генерують лише близько 15 відсотків загального обсягу. У серпні балконні станції дають у середньому 12 відсотків від річної норми, у жовтні – від 7 до 8 відсотків, у листопаді показник падає до 4 відсотків, а у грудні та січні становить лише по 3 відсотки.

Як кут нахилу впливає на виробіток електроенергії

Щоб покращити роботу обладнання в осінній період, власникам варто звернути увагу на розташування фотомодулів. У ці місяці вигідніший крутіший кут нахилу.

Розрахунки сонячного калькулятора PVGIS свідчать, що балконна електростанція потужністю 800 ватів у грудні за кута нахилу 30 градусів генерує близько 20 кіловат-годин електроенергії. Якщо ж збільшити кут до 60 градусів, показник зростає майже до 25 кіловат-годин. Загалом за період із жовтня по січень крутіший нахил дає додатково майже 20 кіловат-годин електроенергії. Повністю компенсувати сезонні втрати це не дозволяє, адже кінцевий результат залежить від розташування та кількості сонячних днів.

Захист від бруду, тіні та негоди

Окрім положення сонця, на ефективність впливають довгі тіні від дерев, сусідніх будинків чи верхніх балконів. Хоча сучасні технології зменшують втрати, вони не можуть повністю нейтралізувати тінь.

Також генерацію знижують опале листя, бруд та пташиний послід. Експерти радять регулярно оглядати панелі та очищати їх м'якою тканиною з використанням води з низьким вмістом вапна.

Окрему увагу восени слід приділити надійності кріплень через сильний вітер та осінні зливи. Якщо у системі використовується акумуляторний накопичувач, його варто розміщувати в сухому приміщенні, захищеному від морозів, оскільки низька температура зменшує корисну ємність батареї.