Как получить максимальную отдачу от солнечных панелей на балконе осенью

Почему осенью и зимой снижается выработка солнечных панелей

Главной причиной снижения показателей является то, что солнце опускается ниже над горизонтом, световой день сокращается, а лучи падают под более плоским углом, пишет 24 Канал.

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По данным Немецкой федеральной ассоциации солнечной энергетики, примерно 85 процентов годовой выработки солнечных систем приходится на период с марта по октябрь. С ноября по февраль панели генерируют лишь около 15 процентов общего объема. В августе балконные станции дают в среднем 12 процентов от годовой нормы, в октябре – от 7 до 8 процентов, в ноябре показатель падает до 4 процентов, а в декабре и январе составляет лишь по 3 процента.

Как угол наклона влияет на выработку электроэнергии

Чтобы улучшить работу оборудования в осенний период, владельцам стоит обратить внимание на расположение фотомодулей. В эти месяцы выгоднее более крутой угол наклона.

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Расчеты солнечного калькулятора PVGIS показывают, что балконная электростанция мощностью 800 ватт в декабре при угле наклона 30 градусов генерирует около 20 киловатт-часов электроэнергии. Если же увеличить угол до 60 градусов, показатель возрастает почти до 25 киловатт-часов. В целом за период с октября по январь более крутой наклон дает дополнительно почти 20 киловатт-часов электроэнергии. Полностью компенсировать сезонные потери это не позволяет, ведь конечный результат зависит от расположения и количества солнечных дней.

Защита от грязи, тени и непогоды

Помимо положения солнца, на эффективность влияют длинные тени от деревьев, соседних домов или верхних балконов. Хотя современные технологии уменьшают потери, они не могут полностью нейтрализовать тень.

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Также выработку снижают опавшие листья, грязь и птичий помет. Эксперты советуют регулярно осматривать панели и очищать их мягкой тканью с использованием воды с низким содержанием извести.

Особое внимание осенью следует уделить надежности креплений из-за сильного ветра и осенних ливней. Если в системе используется аккумуляторный накопитель, его следует размещать в сухом помещении, защищенном от морозов, поскольку низкая температура снижает полезную емкость батареи.