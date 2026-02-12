Threads перетворить популярний тренд у нову функцію, і це саме те, чого ви хотіли

Threads представив нову AI-функцію Dear Algo, яка дозволяє користувачам тимчасово змінювати вміст своєї стрічки. Щоб вплинути на алгоритм, достатньо опублікувати спеціальний допис із побажанням щодо тем, які ви хочете бачити частіше або рідше.

Соціальна мережа Threads, що належить Meta, оголосила про запуск нової функції персоналізації під назвою Dear Algo. Вона дає змогу користувачам напряму повідомляти алгоритму, який контент вони хочуть бачити у своїй стрічці – більше або менше – протягом обмеженого часу. Про це пише TechCrunch.

Як працює Dear Algo і чим вона відрізняється від конкурентів?

Щоб скористатися інструментом, потрібно створити публічний допис, який починається зі слів "Dear Algo", а далі описати своє побажання. Наприклад: "Dear Algo, show me more posts about podcasts". Після цього алгоритм змінює стрічку відповідно до запиту на три дні.

Важливий нюанс полягає в тому, що такі звернення є публічними. Інші користувачі бачать цей допис і навіть можуть поширити його, щоб застосувати аналогічні налаштування до власної стрічки. Для частини аудиторії це може бути недоліком, адже не всі захочуть відкрито демонструвати свої інтереси. Водночас у Meta вважають, що така модель допоможе людям відкривати нові теми й долучатися до обговорень, перетворюючи персоналізацію на спільний досвід.

У компанії підкреслюють, що Threads позиціонується як місце для стеження за подіями в реальному часі. Проте інтереси користувачів можуть швидко змінюватися – наприклад, під час прямої трансляції матчу NBA або коли людина не хоче бачити спойлери до серіалу, який ще не встигла подивитися. Dear Algo дозволяє оперативно підлаштувати стрічку під такі ситуативні запити.

Хоча Threads, як і конкуренти X та Bluesky, уже має кнопку "Not Interested" для приховування небажаного контенту, новий інструмент розширює можливості впливу на алгоритм. На відміну від стандартного обмеження окремих дописів, Dear Algo дає змогу задати загальний напрямок для рекомендацій, що може зробити платформу більш динамічною та схожою на сервіс із вираженим ефектом реального часу, яким традиційно вважається X.

Як пише CNBC, функція вже доступна у США, Великій Британії, Австралії та Новій Зеландії. У майбутньому Threads планує розширити її на інші країни.

Запуск Dear Algo відбувається на тлі зростання мобільної аудиторії сервісу. За даними компанії Similarweb, станом на 7 січня 2026 року Threads мав 141,5 мільйона щоденних активних користувачів у мобільному застосунку, тоді як X – 125 мільйонів. Водночас X усе ще випереджає Threads у вебверсії, але мобільні застосунки Threads для iOS та Android демонструють стабільне зростання активності протягом останніх місяців.