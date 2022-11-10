Як правильно заряджати телефон: найдієвіші поради для вашого ґаджета
Правильне поводження зі смартфоном допоможе на довший термін зберегти ресурс його акумулятора. Попри низку різноманітних порад, насправді їх не так вже й багато. Розповідаємо, як все зробити правильно.
Перш ніж перейти до порад, 24 канал нагадає, що сьогодні у смартфонах використовуються літій-іонні акумулятори. Такі батареї витримують в середньому тисячу циклів зарядки-розрядки. З кожним з них акумулятор повільно втрачає свою початкову ємність.
Не пропустіть Як захистити свій гаманець від шахрайства: актуальні поради щодо кібербезпеки
Корисні правила для зарядки смартфона
Щоб максимально забезпечити тривалу службу акумулятора слід дотримуватися кількох не хитрих правил.
- Заряджайте акумулятор при кімнатній температурі. Уникайте зарядження смартфона при низьких та високих температурах, це лише нашкодить батареї.
- Не використовуйте смартфон під час зарядки. Уникайте ігор, перегляду відео та тривалих дзвінків у процесі зарядки. Це лише збільшить температуру батареї та продовжить термін зарядку, а висока температура дуже небажана для батареї.
- Не виснажуйте батарею повністю і не заряджайте її на 100%. Краще робіть це в діапазоні від 20% до 80%.
- Не залишайте смартфон на зарядці на всю ніч, якщо у вас немає спеціального режиму розумного заряджування.
- Використовуйте оригінальний кабель та зарядний пристрій. Якщо ж кабель чи зарядку пошкоджено, краще купити відповідні аксесуари у виробника. Альтернативою можуть бути якісні аксесуари сторонніх виробників, які відповідають технічним вимогам пристрою.
Підсумок
Як бачите, у правильній зарядці смартфона немає нічого складного. Дотримуватися цих простих правил можна доволі легко. Вони не врятують вашу батарею від звичної деградації, але допоможуть залишити її в адекватному робочому стані максимально довго.Сподіваємося наші поради будуть корисними для вас. Пам'ятайте – дбати про техніку потрібно належно і тоді вона служитиме вам вірою та правдою багато років. Більше корисних та актуальних порад у рубриці Поради Техно 24.