Як правильно заряджати телефон: найдієвіші поради для вашого ґаджета

Правильне поводження зі смартфоном допоможе на довший термін зберегти ресурс його акумулятора. Попри низку різноманітних порад, насправді їх не так вже й багато. Розповідаємо, як все зробити правильно.

Перш ніж перейти до порад, 24 канал нагадає, що сьогодні у смартфонах використовуються літій-іонні акумулятори. Такі батареї витримують в середньому тисячу циклів зарядки-розрядки. З кожним з них акумулятор повільно втрачає свою початкову ємність.

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Корисні правила для зарядки смартфона

Щоб максимально забезпечити тривалу службу акумулятора слід дотримуватися кількох не хитрих правил.

Заряджайте акумулятор при кімнатній температурі. Уникайте зарядження смартфона при низьких та високих температурах, це лише нашкодить батареї.

Не використовуйте смартфон під час зарядки. Уникайте ігор, перегляду відео та тривалих дзвінків у процесі зарядки. Це лише збільшить температуру батареї та продовжить термін зарядку, а висока температура дуже небажана для батареї.

Не виснажуйте батарею повністю і не заряджайте її на 100%. Краще робіть це в діапазоні від 20% до 80%.

Не залишайте смартфон на зарядці на всю ніч, якщо у вас немає спеціального режиму розумного заряджування.

Використовуйте оригінальний кабель та зарядний пристрій. Якщо ж кабель чи зарядку пошкоджено, краще купити відповідні аксесуари у виробника. Альтернативою можуть бути якісні аксесуари сторонніх виробників, які відповідають технічним вимогам пристрою.

Підсумок

Необхідно дбати про безпеку свого смартфона, адже він містить усі важливі дані про вас. Якщо ця інформація потрапить до рук шахраїв, можна втратити доступ до соціальних мереж і навіть гроші. Як підвищити захищеність свого смартфона, читайте у нашому матеріалі

Як бачите, у правильній зарядці смартфона немає нічого складного. Дотримуватися цих простих правил можна доволі легко. Вони не врятують вашу батарею від звичної деградації, але допоможуть залишити її в адекватному робочому стані максимально довго.