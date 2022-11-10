Прежде чем перейти к советам, 24 канал напомнит, что сегодня в смартфонах используются литий-ионные аккумуляторы. Такие батареи выдерживают в среднем тысячу циклов зарядки-разрядки. С каждой из них аккумулятор медленно теряет свою начальную емкость.
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Полезные правила для зарядки смартфона
Чтобы максимально обеспечить длительную службу аккумулятора, соблюдайте несколько нехитрых правил.
- Заряжайте аккумулятор при комнатной температуре. Избегайте зарядки смартфона при низких и высоких температурах, это повредит батареи.
- Не используйте смартфон во время зарядки. Избегайте игр, просмотра видео и длительных вызовов в процессе зарядки. Это только увеличит температуру батареи и продлит срок зарядки, а высокая температура очень нежелательна для батареи.
- Не истощайте батарею полностью и не заряжайте ее на 100%. Лучше делайте это в диапазоне от 20 до 80%.
- Не оставляйте смартфон на зарядке на всю ночь, если у вас нет специального режима разумной зарядки.
- Используйте оригинальный кабель и зарядное устройство. Если кабель или зарядка повреждены, лучше купить соответствующие аксессуары у производителя. Альтернативой могут быть качественные аксессуары сторонних производителей, отвечающие техническим требованиям устройства.
Итог
Как видите, в правильной зарядке смартфона нет ничего сложного. Соблюдать эти простые правила можно довольно легко. Они не спасут батарею от привычной деградации, но помогут оставить ее в адекватном рабочем состоянии максимально долго.