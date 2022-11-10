Прежде чем перейти к советам, 24 канал напомнит, что сегодня в смартфонах используются литий-ионные аккумуляторы. Такие батареи выдерживают в среднем тысячу циклов зарядки-разрядки. С каждой из них аккумулятор медленно теряет свою начальную емкость.

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Полезные правила для зарядки смартфона

Чтобы максимально обеспечить длительную службу аккумулятора, соблюдайте несколько нехитрых правил.

Заряжайте аккумулятор при комнатной температуре. Избегайте зарядки смартфона при низких и высоких температурах, это повредит батареи.

Не используйте смартфон во время зарядки. Избегайте игр, просмотра видео и длительных вызовов в процессе зарядки. Это только увеличит температуру батареи и продлит срок зарядки, а высокая температура очень нежелательна для батареи.

Не истощайте батарею полностью и не заряжайте ее на 100%. Лучше делайте это в диапазоне от 20 до 80%.

Не оставляйте смартфон на зарядке на всю ночь, если у вас нет специального режима разумной зарядки.

Используйте оригинальный кабель и зарядное устройство. Если кабель или зарядка повреждены, лучше купить соответствующие аксессуары у производителя. Альтернативой могут быть качественные аксессуары сторонних производителей, отвечающие техническим требованиям устройства.

Обратите внимание! Необходимо заботиться о безопасности своего смартфона, ведь он содержит все важные сведения о вас. Если эта информация попадет в руки мошенников, можно потерять доступ к социальным сетям и даже деньги. Как повысить защищенность своего смартфона, читайте в нашем материале.

Итог

Как видите, в правильной зарядке смартфона нет ничего сложного. Соблюдать эти простые правила можно довольно легко. Они не спасут батарею от привычной деградации, но помогут оставить ее в адекватном рабочем состоянии максимально долго.

Надеемся наши советы будут полезны для вас. Помните – заботиться о технике нужно должно и тогда она будет служить вам верой и правдой много лет. Больше полезных и актуальных советов в рубрике Советы Техно 24.