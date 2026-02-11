Google спростив видалення особистих даних із пошуку

Google оголосила про розширення можливостей інструмента Results about you, який дозволяє видаляти з пошуку чутливу особисту інформацію. Тепер користувачі можуть подати запит на видалення державних ідентифікаційних номерів безпосередньо з результатів пошуку.

Компанія Google оновила функцію Results about you, яка допомагає людям контролювати, яка персональна інформація відображається у пошуковій видачі. Відтепер користувачі можуть вимагати видалення з результатів пошуку державних ідентифікаційних номерів, зокрема таких, як номери посвідчень особи або інших офіційних документів. Про це говориться в офіційному блозі Google.

Як працює новий механізм видалення даних із Google?

Інструмент Results about you був створений для того, щоб спростити процес пошуку та видалення чутливої інформації, включно з домашніми адресами, телефонами та електронною поштою. Тепер до цього списку додали й урядові ідентифікаційні номери, які можуть становити ризик у разі публічного доступу.

Як пише Techcrunch, Google також зробила подачу запиту більш інтуїтивною. Якщо користувач знаходить у видачі інформацію, яку хоче прибрати, він може натиснути на три крапки поруч із результатом і обрати відповідну опцію. Далі система запропонує форму для подання запиту на видалення.

Компанія підкреслює, що йдеться саме про видалення посилань із пошуку, а не про автоматичне видалення інформації з самого сайту. У разі схвалення запиту результат перестане відображатися в Google Search, але контент може залишатися доступним на сторонньому ресурсі.

Окрім цього, Results about you дозволяє налаштувати сповіщення. Користувачі можуть вказати свої контактні дані, після чого система періодично перевірятиме пошукову видачу та повідомлятиме, якщо з'являться нові згадки, що містять персональну інформацію.

Google зазначає, що розширення інструмента спрямоване на посилення контролю людей над власними даними в інтернеті та зменшення ризиків шахрайства або зловживань.