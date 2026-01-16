Заради вашої ж безпеки: 2 кнопки, які мусить натиснути кожен, хто має Viber на телефоні

Користувачі Viber можуть самостійно посилити рівень приватності в застосунку, не встановлюючи додаткових програм. Окрім наскрізного шифрування, месенджер пропонує налаштування, які дозволяють приховати статус онлайн, інформацію про прочитання повідомлень і додатково захистити доступ до акаунта.

Viber використовує наскрізне шифрування, тому не читає особисті повідомлення та не продає дані користувачів. Водночас частину інформації можна приховати вручну, скориставшись вбудованими параметрами безпеки. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Радіо Трек.

Які налаштування Viber допомагають приховати активність і дані?

Щоб інші не бачили час останнього перебування в мережі та статус прочитання повідомлень, потрібно перейти в налаштування застосунку та відкрити розділ "Стан онлайн / стан прочитання". Там можна вимкнути показ обох статусів. Після цього співрозмовники не знатимуть, коли користувач був онлайн і чи прочитав повідомлення.

Варто враховувати, що це обмеження працює в обидва боки. Якщо вимкнути ці опції, користувач також не бачитиме статусів повідомлень, які надсилає сам.

Фото Радіо Трек

Як пише Viber, повністю приховати номер телефону у Viber неможливо, адже він є основним ідентифікатором акаунта. Однак застосунок дозволяє заблокувати конкретних користувачів. У такому разі вони не зможуть переглядати профіль, писати повідомлення або додавати до чатів.

Для додаткового захисту облікового запису Viber рекомендує увімкнути двоетапну перевірку. Ця функція передбачає підтвердження доступу за допомогою резервних кодів і знижує ризик несанкціонованого входу в акаунт у разі втрати або зміни номера.