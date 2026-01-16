Ради вашей же безопасности: 2 кнопки, которые должен нажать каждый, у кого есть Viber на телефоне

Пользователи Viber могут самостоятельно усилить уровень приватности в приложении, не устанавливая дополнительных программ. Кроме сквозного шифрования, мессенджер предлагает настройки, которые позволяют скрыть статус онлайн, информацию о прочтении сообщений и дополнительно защитить доступ к аккаунту.

Viber использует сквозное шифрование, поэтому не читает личные сообщения и не продает данные пользователей. В то же время часть информации можно скрыть вручную, воспользовавшись встроенными параметрами безопасности. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Радио Трек.

Какие настройки Viber помогают скрыть активность и данные?

Чтобы другие не видели время последнего пребывания в сети и статус прочтения сообщений, нужно перейти в настройки приложения и открыть раздел "Состояние онлайн / состояние прочтения". Там можно отключить показ обоих статусов. После этого собеседники не будут знать, когда пользователь был онлайн и прочитал ли сообщение.

Стоит учитывать, что это ограничение работает в обе стороны. Если выключить эти опции, пользователь также не будет видеть статусов сообщений, которые отправляет сам.

Фото Радио Трек

Как пишет Viber, полностью скрыть номер телефона в Viber невозможно, ведь он является основным идентификатором аккаунта. Однако приложение позволяет заблокировать конкретных пользователей. В таком случае они не смогут просматривать профиль, писать сообщения или добавлять в чаты.

Для дополнительной защиты учетной записи Viber рекомендует включить двухэтапную проверку. Эта функция предусматривает подтверждение доступа с помощью резервных кодов и снижает риск несанкционированного входа в аккаунт в случае потери или смены номера.