Как зарабатывать через Viber?

Непосредственной монетизации в Viber нет, сообщает 24 Канал со ссылкой на мессенджер.

Читайте также Дорофеева, Монатик и Джамала: чем зарабатывали на жизнь украинские звезды до того, как стали известными

В то же время Viber дает возможность пользователям зарабатывать другими методами:

Реклама и привлечение аудитории в сообществах Viber

Viber позволяет создать сообщество с определенной тематикой. Это может быть как групповая беседа, так и паблик.

Обратите внимание! В таких сообществах можно размещать рекламу, а также продвигать определенный продукт, в частности, благодаря нативной рекламе.

Продажа стикеров

Пользователи Viber могут создать авторские стикеры и продавать их. Также этот мессенджер позволяет реализовывать так называемые "темы". Они необходимы, чтобы менять внешний вид самого мессенджера. Разрабатывать и продавать темы также можно.

Коммуникация с клиентами

Компании могут общаться с клиентами через Viber. Таким образом бизнесу удастся быть более лояльным и удобным для клиентов.

Заметьте! Viber позволяет сделать профиль коммерческим, это будет способствовать продвижению бизнеса.