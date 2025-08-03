Как зарабатывать через Viber?
Непосредственной монетизации в Viber нет, сообщает 24 Канал со ссылкой на мессенджер.
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В то же время Viber дает возможность пользователям зарабатывать другими методами:
- Реклама и привлечение аудитории в сообществах Viber
Viber позволяет создать сообщество с определенной тематикой. Это может быть как групповая беседа, так и паблик.
Обратите внимание! В таких сообществах можно размещать рекламу, а также продвигать определенный продукт, в частности, благодаря нативной рекламе.
- Продажа стикеров
Пользователи Viber могут создать авторские стикеры и продавать их. Также этот мессенджер позволяет реализовывать так называемые "темы". Они необходимы, чтобы менять внешний вид самого мессенджера. Разрабатывать и продавать темы также можно.
- Коммуникация с клиентами
Компании могут общаться с клиентами через Viber. Таким образом бизнесу удастся быть более лояльным и удобным для клиентов.
Заметьте! Viber позволяет сделать профиль коммерческим, это будет способствовать продвижению бизнеса.