Стартап автономного таксі Waymo тепер покращуватиме стан американських доріг

Waymo та Waze запустили спільний проєкт, у межах якого роботаксі збирають дані про ями на дорогах і передають їх містам та користувачам навігаційного сервісу.

Компанії Waymo і Waze, що належать холдингу Alphabet Inc., оголосили про запуск пілотної програми обміну даними. Її мета – автоматично виявляти ями на дорогах і передавати цю інформацію містам. Про це пише TechCrunch.

Як роботаксі допомагають знаходити ями на дорогах?

У межах проєкту дані, зібрані роботаксі Waymo, передаються у спеціальну платформу Waze для муніципалітетів. Вона доступна безкоштовно і дозволяє місцевій владі швидше реагувати на проблеми дорожнього покриття. У майбутньому доступ до цих даних зможуть отримати всі міста і штати, де працює Waymo.

На старті програма охоплює п’ять регіонів – Остін, Атланту, Лос-Анджелес, Фінікс і район затоки Сан-Франциско. За даними Waymo, лише в цих локаціях уже вдалося зафіксувати близько 500 ям. Надалі географію планують розширювати.

Інформацію отримуватимуть не лише міські служби. Користувачі Waze у відповідних регіонах також бачитимуть позначки про ями і зможуть підтверджувати їхню точність. Раніше водії могли самостійно повідомляти про такі проблеми, але новий підхід значно розширює і автоматизує цей процес.

Як пише The Verge, роботаксі Waymo оснащені камерами, лідарами, радарами та іншими сенсорами, що дозволяє їм точно фіксувати стан дороги і виявляти небезпечні ділянки. Хоча інші компанії також збирають дорожні дані через автомобілі чи смартфони, Waymo стала однією з перших, хто використовує для цього автономні таксі.

Для самої компанії це також стратегічний крок. Розширюючи присутність і плануючи запуск у понад 20 містах, Waymo прагне зміцнити відносини з місцевою владою. Передача корисних даних про стан доріг може допомогти здобути довіру і підтримку.

У Waymo зазначають, що ідея виникла на основі запитів самих міст, які роками шукали способи покращити моніторинг інфраструктури. Новий проєкт має заповнити прогалини у звітуванні та допомогти швидше ремонтувати дороги.

Експерти також позитивно оцінюють ініціативу. За словами представниці транспортного центру Нью-Йоркського університету, це приклад відповідального підходу компаній, які працюють на міських вулицях і можуть робити їх безпечнішими.