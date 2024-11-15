Науковці створили навушники, які формують "звукову бульбашку" для розмов за будь-яких умов

Дослідники з Вашингтонського університету представили унікальні навушники Sound Bubble, які призначені для безперешкодних розмов навіть у найгаласливішому середовищі. Для цього вони використовують технології на базі штучного інтелекту.

Як це працює?

Навушники Sound Bubble використовують штучний інтелект для створення віртуальної безшумної зони, або "звукової бульбашки", що простягається на 1-2 метри навколо користувача, повідомляє 24 Канал з посиланням на New Atlas.

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Пристрій блокує зовнішній шум, водночас посилюючи голоси всередині бульбашки, забезпечуючи чітке спілкування в галасливих місцях, таких як ресторани, бари чи інші місця великого скупчення людей.

Поточна модель нагадує стандартні навушники з двома динаміками та шістьма мікрофонами, вбудованими в амбушури. Використовуючи передові технології штучного інтелекту, система визначає відстань до різних джерел звуку і пригнічує віддалені шуми, аналізуючи фазові зсуви звукових хвиль на різних частотах.

За словами дослідників, цей процес призводить до придушення шуму до 49 децибел.

Як працюють навушники Sound bubble – дивіться відео:

Шьям Голлакота, провідний автор дослідження, пояснив інновацію:

Наша система штучного інтелекту може фактично визначати відстань до кожного джерела звуку в кімнаті і обробляти її в реальному часі, протягом 8 мілісекунд, на самому слуховому апараті.

Це дозволяє пристрою вибірково посилювати голоси всередині бульбашки, фільтруючи фоновий шум.

Наразі система вимагає, щоб усі учасники одягали навушники Sound Bubble, аби розмови відбувалися в безшумній зоні. Однак розробники працюють над тим, щоб інтегрувати цю технологію в менші за розміром навушники, що зробить її більш доступною і практичною для повсякденного використання.

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Кому це буде потрібно?

Потенційне застосування цієї інновації варіюється від побутового використання для приватних розмов у гучному середовищі до покращення комунікації для людей, які мають порушення слуху. Вчені оптимістично налаштовані щодо здатності цієї технології переосмислити спосіб взаємодії людей у шумному середовищі та продовжують роботу над вдосконаленням пристрою.