Ученые создали наушники, которые формируют "звуковой пузырь" для разговоров при любых условиях

Исследователи из Вашингтонского университета представили уникальные наушники Sound Bubble, которые предназначены для беспрепятственных разговоров даже в самой шумной среде. Для этого они используют технологии на базе искусственного интеллекта.

Как это работает?

Наушники Sound Bubble используют искусственный интеллект для создания виртуальной бесшумной зоны, или "звукового пузыря", что простирается на 1-2 метра вокруг пользователя, сообщает 24 Канал со ссылкой на New Atlas.

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Устройство блокирует внешний шум, одновременно усиливая голоса внутри пузырька, обеспечивая четкое общение в шумных местах, таких как рестораны, бары или другие места большого скопления людей.

Текущая модель напоминает стандартные наушники с двумя динамиками и шестью микрофонами, встроенными в амбушюры. Используя передовые технологии искусственного интеллекта, система определяет расстояние до различных источников звука и подавляет отдаленные шумы, анализируя фазовые сдвиги звуковых волн на разных частотах.

По словам исследователей, этот процесс приводит к подавлению шума до 49 децибел.

Как работают наушники Sound bubble – смотрите видео:

Шьям Голлакота, ведущий автор исследования, объяснил инновацию:

Наша система искусственного интеллекта может фактически определять расстояние до каждого источника звука в комнате и обрабатывать его в реальном времени, в течение 8 миллисекунд, на самом слуховом аппарате.

Это позволяет устройству избирательно усиливать голоса внутри пузырька, фильтруя фоновый шум.

Сейчас система требует, чтобы все участники надевали наушники Sound Bubble, чтобы разговоры происходили в бесшумной зоне. Однако разработчики работают над тем, чтобы интегрировать эту технологию в меньшие по размеру наушники, что сделает ее более доступной и практичной для повседневного использования.

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Кому это будет нужно?

Потенциальное применение этой инновации варьируется от бытового использования для частных разговоров в шумной среде до улучшения коммуникации для людей, имеющих нарушения слуха. Ученые оптимистично настроены относительно способности этой технологии переосмыслить способ взаимодействия людей в шумной среде и продолжают работу над совершенствованием устройства.