Як це працює?

Навушники Sound Bubble використовують штучний інтелект для створення віртуальної безшумної зони, або "звукової бульбашки", що простягається на 1-2 метри навколо користувача, повідомляє 24 Канал з посиланням на New Atlas.

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Пристрій блокує зовнішній шум, водночас посилюючи голоси всередині бульбашки, забезпечуючи чітке спілкування в галасливих місцях, таких як ресторани, бари чи інші місця великого скупчення людей.

Поточна модель нагадує стандартні навушники з двома динаміками та шістьма мікрофонами, вбудованими в амбушури. Використовуючи передові технології штучного інтелекту, система визначає відстань до різних джерел звуку і пригнічує віддалені шуми, аналізуючи фазові зсуви звукових хвиль на різних частотах.

За словами дослідників, цей процес призводить до придушення шуму до 49 децибел.

Як працюють навушники Sound bubble – дивіться відео:

Шьям Голлакота, провідний автор дослідження, пояснив інновацію:

Наша система штучного інтелекту може фактично визначати відстань до кожного джерела звуку в кімнаті і обробляти її в реальному часі, протягом 8 мілісекунд, на самому слуховому апараті.

Це дозволяє пристрою вибірково посилювати голоси всередині бульбашки, фільтруючи фоновий шум.

Наразі система вимагає, щоб усі учасники одягали навушники Sound Bubble, аби розмови відбувалися в безшумній зоні. Однак розробники працюють над тим, щоб інтегрувати цю технологію в менші за розміром навушники, що зробить її більш доступною і практичною для повсякденного використання.

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Кому це буде потрібно?

Потенційне застосування цієї інновації варіюється від побутового використання для приватних розмов у гучному середовищі до покращення комунікації для людей, які мають порушення слуху. Вчені оптимістично налаштовані щодо здатності цієї технології переосмислити спосіб взаємодії людей у шумному середовищі та продовжують роботу над вдосконаленням пристрою.