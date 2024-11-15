Как это работает?

Наушники Sound Bubble используют искусственный интеллект для создания виртуальной бесшумной зоны, или "звукового пузыря", что простирается на 1-2 метра вокруг пользователя, сообщает 24 Канал со ссылкой на New Atlas.

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Устройство блокирует внешний шум, одновременно усиливая голоса внутри пузырька, обеспечивая четкое общение в шумных местах, таких как рестораны, бары или другие места большого скопления людей.

Текущая модель напоминает стандартные наушники с двумя динамиками и шестью микрофонами, встроенными в амбушюры. Используя передовые технологии искусственного интеллекта, система определяет расстояние до различных источников звука и подавляет отдаленные шумы, анализируя фазовые сдвиги звуковых волн на разных частотах.

По словам исследователей, этот процесс приводит к подавлению шума до 49 децибел.

Как работают наушники Sound bubble – смотрите видео:

Шьям Голлакота, ведущий автор исследования, объяснил инновацию:

Наша система искусственного интеллекта может фактически определять расстояние до каждого источника звука в комнате и обрабатывать его в реальном времени, в течение 8 миллисекунд, на самом слуховом аппарате.

Это позволяет устройству избирательно усиливать голоса внутри пузырька, фильтруя фоновый шум.

Сейчас система требует, чтобы все участники надевали наушники Sound Bubble, чтобы разговоры происходили в бесшумной зоне. Однако разработчики работают над тем, чтобы интегрировать эту технологию в меньшие по размеру наушники, что сделает ее более доступной и практичной для повседневного использования.

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Кому это будет нужно?

Потенциальное применение этой инновации варьируется от бытового использования для частных разговоров в шумной среде до улучшения коммуникации для людей, имеющих нарушения слуха. Ученые оптимистично настроены относительно способности этой технологии переосмыслить способ взаимодействия людей в шумной среде и продолжают работу над совершенствованием устройства.