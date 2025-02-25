Як швидко зарядити iPhone 16: найефективніші способи

Сучасні смартфони, такі як iPhone 16, мають велику ємність внутрішнього акумулятора, що впливає на тривалість процесу зарядки. Використовуючи повільні методи заряджання, поповнення заряду з 0% до 100% може зайняти близько чотирьох годин. Однак за оптимальних умов iPhone 16 можна зарядити до 50% всього за 30 хвилин, а повна зарядка займе приблизно дві години.

Якщо ваш смартфон заряджається кілька годин, ймовірно, ви використовуєте не найшвидший спосіб, наголошує 24 Канал. Якщо зарядка переважно відбувається вночі, повільний процес не буде суттєвою проблемою. Проте для тих, хто заряджає пристрій упродовж дня або терміново потребує поповнення заряду, швидка зарядка є зручним рішенням.

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В iOS 18 передбачена функція, яка сповіщає про використання повільного зарядного пристрою. Відкривши Налаштування → Акумулятор, можна побачити графік рівня заряду за останні 24 години. Якщо використовувався повільний зарядний пристрій, система позначить ці періоди помаранчевим кольором і виведе відповідне попередження.

Швидка зарядка iPhone 16 через USB-C

iPhone 16 підтримує швидкість зарядки до 27 Вт через порт USB-C. Використовуючи зарядний адаптер потужністю 30 Вт, можна повністю зарядити пристрій приблизно за 2 години.

Для максимальної швидкості зарядки потрібен USB-C кабель та сертифікований зарядний адаптер. Серед рекомендованих варіантів – компактний 30-ватний зарядний пристрій від Mophie або зручний подвійний адаптер Apple на 35 Вт. Також можна використовувати стандартний кабель USB-C, що постачається разом із телефоном.

При використанні цих аксесуарів iPhone 16 заряджається:

до 50% за 30 хвилин

до 100% за приблизно 2 години

Якщо під рукою немає 30-ватного зарядного пристрою, можна скористатися 20-ватним. У цьому випадку швидкість зарядки буде майже такою ж, а повне поповнення заряду займе лише на 15 хвилин більше.

Важливо зазначити, що iPhone 16 не візьме більше ніж 27 Вт навіть при підключенні до адаптера з вищою потужністю, наприклад, зарядного пристрою від MacBook.

Швидка бездротова зарядка iPhone 16 через MagSafe

З iPhone 16 та iPhone 16 Pro з’явилася можливість швидкого бездротового заряджання за допомогою нового покоління MagSafe-зарядних пристроїв. Для цього потрібно використовувати MagSafe-зарядку з підтримкою швидкого заряджання та адаптер потужністю не менше 30 Вт.

Нове покоління MagSafe дозволяє заряджати iPhone 16 потужністю до 25 Вт, тоді як попередні версії MagSafe та інші Qi-зарядки обмежені 15 Вт. Завдяки цьому вперше можна отримати бездротову зарядку, швидкість якої наближається до дротової.

Проте бездротова зарядка менш ефективна, оскільки в процесі заряджання акумулятор нагрівається, що змушує систему обмежувати швидкість для захисту батареї.

При використанні нового MagSafe можна отримати такі результати:

заряд до 50% за 30 хвилин

повна зарядка приблизно за 2 години

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Вибір між дротовою та бездротовою зарядкою залежить від потреб користувача. Якщо пріоритетом є максимальна швидкість, оптимальним варіантом залишаються адаптери потужністю 30 Вт і зарядка через USB-C. Але для зручності можна використовувати швидку бездротову зарядку MagSafe, яка забезпечує подібні результати.