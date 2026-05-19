Як скачати відео з YouTube у 2026 році – робочі способи для ПК та смартфона

YouTube давно став не лише платформою для розваг, а й величезною бібліотекою лекцій, музики, інтерв'ю, геймплеїв і навчальних курсів. Не дивно, що ми регулярно шукаємо способи викачати відео з ютуб – на ноутбук, телефон чи навіть просто в галерею смартфона. Часто це буває непросто, але способи є.

Потреб зберегти відео на смартфон чи ноутбук більш ніж достатньо. Ми перевірили низку доступних варіантів і тепер 24 Канал готовий розповісти про те, чи можливо скачати відео з ютуба на комп'ютер чи смартфон.

Але передусім слід врахувати важливий нюанс. Офіційно YouTube дозволяє завантаження лише через підписку Premium. Водночас існують десятки сторонніх сервісів і програм, які дають змогу скачати відео безкоштовно.

Чи можна скачати відео з YouTube офіційно?

Так. YouTube має власну функцію офлайн-завантаження для користувачів YouTube Premium. Вона працює на смартфонах, планшетах і навіть у браузері на комп'ютері. Для цього достатньо відкрити ролик і натиснути кнопку "Завантажити" під відео.

Щоб знайти й переглянути завантажені відео на комп'ютері чи смартфоні, потрібно увійти у свій обліковий запис із підпискою YouTube Premium і в меню ліворуч обрати "Завантаження".

Важливо! Завантажені відео доступні для офлайн-перегляду протягом 29 днів, як зазначає YouTube Довідка. Після цього потрібно підключати пристрій до інтернету, щоб виконати перевірку. Окремо зберегти відео з youtube у галерею таким способом офіційно не дозволяється.

Такий варіант підійде, якщо вам потрібно, наприклад, дивитися ролики без інтернету під час подорожі. Але якщо потрібно саме MP4-файл на комп'ютер або телефон – доведеться використовувати сторонні сервіси.

Як скачати відео з YouTube без програм?

Це найпопулярніший варіант, тому що не потрібно нічого встановлювати. Схема максимально проста: потрібно скопіювати посилання і вставити його на спеціальний сайт. Далі просто натискаєте на кнопку "Завантажити" (можливо, доведеться обрати формат чи розмір) і вказуєте місце на пристрої, куди саме зберегти файл.

Такі сервіси легко знайти в Google за запитом "Скачати відео з YouTube", однак користуватися ними слід на власний страх і ризик. Також слід бути вкрай уважними до будь-яких посилань на таких сторінках, адже не рідко це можуть бути щонайменше лінки на рекламні сайти, а в гіршому випадку – шкідливі посилання.

Користувачі, які поділилися власним досвідом на Reddit, не рідко натрапляли на шкідливі посилання для скачування відео youtube, тож рекомендують користуватися сервісами чи застосунками з довірою. Однак такі сервіси вже перебувають, так би мовити, в "сірій зоні", тож їхня репутація за визначенням під питанням.

YouTube у своїх правилах дозволяє офлайн-перегляд лише через офіційні функції Premium. Скачування сторонніми сервісами може порушувати умови використання платформи, особливо якщо ви поширюєте чужий контент, перезаливаєте ролики або використовуєте відео комерційно. Тож варто пам'ятати про авторські права й ризики безпеки.

Програми для скачування відео з YouTube

Якщо ви хоч раз шукали в Google щось на кшталт "скачати відео з YouTube безкоштовно", то точно бачили десятки дивних сайтів і програм із назвами типу "Ultra HD Video Downloader Pro". Частина з них справді працює. Але проблема в тому, що разом із відео користувач нерідко отримує ще й купу неприємностей.

За роки існування YouTube навколо теми завантаження відео виросла ціла сіра індустрія. І саме на ній регулярно паразитують шахраї. Під виглядом "завантажувача" вам можуть підсунути рекламний мотлох, браузерний майнер або взагалі троян, який краде паролі.

Особливо часто це трапляється з програмами для Windows. Ви могли шукати простий спосіб скачати ролик у MP4, потрапили на красивий сайт, натиснули величезну зелену кнопку "Download" – а далі отримали інсталятор, який паралельно ставить ще три "антивіруси", VPN, змінює пошуковик у браузері й починає сипати рекламою. І це ще відносно легкий сценарій.

Слід остерігатися і самих відео. Фахівці з кібербезпеки Університету Корнелла неодноразово знаходили кампанії, де через фейкові YouTube-завантажувальники поширювали повноцінне шкідливе ПЗ. Зокрема, трояни, які можуть витягувати cookies браузера, збережені паролі або навіть криптогаманці. Такі історії регулярно спливають і зараз – особливо через відео на YouTube з "інструкціями" та посиланнями в описі.

Окрема проблема – Android-застосунки не з Google Play. Деякі APK-файли просять абсолютно неадекватні дозволи: доступ до SMS, контактів, дзвінків або всіх файлів на телефоні. Для звичайного завантаження відео це червоний прапорець.

Тому тут правило дуже просте: якщо сервіс вимагає встановити "спеціальний downloader", "codec pack", "HD accelerator" або ще щось подібне – краще закрити вкладку.