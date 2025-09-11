Як скачати відео з ютубу: два найкращі способи і проста інструкція
Хочете зберегти улюблене відео з YouTube, щоб дивитись його офлайн? У цій статті ми розглянемо два перевірені способи, які дозволяють легко завантажити будь-який ролик. Ми підготували просту покрокову інструкцію, щоб ви могли зробити це всього за кілька хвилин.
YouTube є майже невичерпним джерелом інформації та розваг, однак він має кілька мінусів. Найбільшими з них є потреба в постійному інтернет-з'єднанні, що в нинішніх українських реаліях не завжди доступно, а також той факт, що ваш улюблений ролик можуть у будь-який момент видалити – або автор, або сама платформа за порушення численних правил, кількість яких зростає в геометричній прогресії. Тож можливість завантажити відео може стати в пригоді, коли ви хочете зберегти важливу лекцію чи просто створити особистий архів улюблених роликів. Сам YouTube обмежує пряме завантаження, проте існують надійні сторонні інструменти, які роблять цей процес простим і швидким, пише 24 Канал.
Перш за все, правові питання
Важливо пам'ятати про авторські права й використовувати завантажений контент лише для особистих цілей. Якщо ви завантажуєте відео для особистого офлайн-використання, то, ймовірно, все гаразд. Однак якщо спробуєте заробити на чужих роликах або поширювати їх іншим чином без прямого дозволу автора і сервісу, можуть настати правові наслідки, оскільки Google прямо забороняє подібні дії.
Крім того, це просто неетично. Слід поважати чужу творчість, яка потребує багатьох годин особистого часу авторів.
Перший спосіб завантажити відео з YouTube на комп'ютер чи телефон
Найкращий спосіб скачати відео з ютубу на комп'ютер – це скористатися сторонніми вебсервісами. Одним із таких є SSYouTube. Працює все надзвичайно просто:
- Перейдіть на SSYouTube.
- Вставте посилання на відео, яке хочете скачати. Обробка почнеться автоматично. Дочекайтеся її закінчення.
- Під полем пошуку з'явиться список доступних варіантів скачування – наприклад, у якості 360p, 480p, 720p та вище.
- Оберіть бажану якість і натисніть кнопку Download праворуч.
Таких сервісів насправді існує досить багато, але всі працюють за однаковою схемою.
Другий спосіб завантажити відео з YouTube на комп'ютер чи ноутбук
Скористайтесь відеоплеєром 5KPlayer. Віднедавна розробники оновили код програми, виправивши непрацюючий завантажувач, який тривалий час був зламаний і не виконував свої функції, ймовірно, через блокування самого YouTube. Сьогодні все знову працює.
- Завантажте 5KPlayer тут. Цілком можливо, що він навіть сподобається вам, як програвач за замовчуванням, оскільки є досить зручним, хоч і далеко не ідеальним.
- Після відкриття програми система запропонує вам обрати функцію, яку ви хочете використовувати зараз. Кнопка YouTube добре помітна – вона велика й червона. Натискайте.
- На новій сторінці вставте посилання на відео в поле пошуку. Це можна зробити вручну або відразу натиснувши синю кнопку Paste URL & Analyze. Дочекайтеся завершення аналізу.
- Якщо ви бажаєте вибрати конкретну якість, натисніть на іконку шестерні поряд з прев'ю відео, а потім унизу кнопку Done.
- Коли все буде готово, тисніть Download і дочекайтесь завантаження.
- Завантаження відбувається на робочий стіл.
Два способи вставити посилання / Скриншот 24 Каналу
Налаштування якості відео та завантаження / Скриншот 24 Каналу
Що ми не рекомендуємо робити?
Ми не радимо користуватися такими альтернативами, як мобільні застосунки чи розширення для браузерів, а також різноманітними спеціалізованими програмами для скачування. Такі рішення можуть бути пов'язані з кіберзагрозами, оскільки часто їхні розробники інтегрують в них шкідливе програмне забезпечення. Завантаживши, ви надасте йому доступ до ваших файлів на комп'ютері чи телефоні. У випадку 5KPlayer ви можете бути впевненими в безпечності продукту, оскільки він офіційний і перевірений, а також існує на ринку вже багато років.
