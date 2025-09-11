Хотите сохранить любимое видео с YouTube, чтобы смотреть его оффлайн? В этой статье мы рассмотрим два проверенных способа, которые позволяют легко загрузить любой ролик. Мы подготовили простую пошаговую инструкцию, чтобы вы могли сделать это всего за несколько минут.

YouTube является почти неисчерпаемым источником информации и развлечений, однако он имеет несколько минусов. Крупнейшими из них является потребность в постоянном интернет-соединении, что в нынешних украинских реалиях не всегда доступно, а также тот факт, что ваш любимый ролик могут в любой момент удалить – или автор, или сама платформа за нарушение многочисленных правил, количество которых растет в геометрической прогрессии. Поэтому возможность загрузить видео может пригодиться, когда вы хотите сохранить важную лекцию или просто создать личный архив любимых роликов. Сам YouTube ограничивает прямую загрузку, однако существуют надежные сторонние инструменты, которые делают этот процесс простым и быстрым, пишет 24 Канал.

Прежде всего, правовые вопросы

Важно помнить об авторских правах и использовать загруженный контент только для личных целей. Если вы загружаете видео для личного офлайн-использования, то, вероятно, все в порядке. Однако если попытаетесь заработать на чужих роликах или распространять их иным образом без прямого разрешения автора и сервиса, могут наступить правовые последствия, поскольку Google прямо запрещает подобные действия.

Кроме того, это просто неэтично. Следует уважать чужое творчество, которое требует многих часов личного времени авторов.

Первый способ скачать видео с YouTube на компьютер или телефон

Лучший способ скачать видео с ютуба на компьютер – это воспользоваться сторонними веб-сервисами. Одним из таких является SSYouTube. Работает все очень просто:

Перейдите на SSYouTube.

Вставьте ссылку на видео, которое хотите скачать. Обработка начнется автоматически. Дождитесь ее окончания.

Под полем поиска появится список доступных вариантов скачивания – например, в качестве 360p, 480p, 720p и выше.

Выберите желаемое качество и нажмите кнопку Download справа.

Таких сервисов на самом деле существует достаточно много, но все работают по одинаковой схеме.

Второй способ загрузить видео с YouTube на компьютер или ноутбук

Воспользуйтесь видеоплеером 5KPlayer. Недавно разработчики обновили код программы, исправив неработающий загрузчик, который длительное время был сломан и не выполнял свои функции, вероятно, из-за блокировки самого YouTube. Сегодня все снова работает.

Загрузите 5KPlayer здесь. Вполне возможно, что он даже понравится вам, как проигрыватель по умолчанию, поскольку является достаточно удобным, хоть и далеко не идеальным.

После открытия приложения система предложит вам выбрать функцию, которую вы хотите использовать сейчас. Кнопка YouTube хорошо заметна – она большая и красная. Нажимайте.

На новой странице вставьте ссылку на видео в поле поиска. Это можно сделать вручную или сразу нажав синюю кнопку Paste URL & Analyze. Дождитесь завершения анализа.

Если вы желаете выбрать конкретное качество, нажмите на иконку шестеренки рядом с превью видео, а затем внизу кнопку Done.

Когда все будет готово, жмите Download и дождитесь загрузки.

Загрузка происходит на рабочий стол.



Два способа вставить ссылку / Скриншот 24 Канала



Настройка качества видео и загрузки / Скриншот 24 Канала

Что мы не рекомендуем делать?

Мы не советуем пользоваться такими альтернативами, как мобильные приложения или расширения для браузеров, а также различными специализированными программами для скачивания. Такие решения могут быть связаны с киберугрозами, поскольку часто их разработчики интегрируют в них вредоносное программное обеспечение. Загрузив, вы предоставите ему доступ к вашим файлам на компьютере или телефоне. В случае 5KPlayer вы можете быть уверенными в безопасности продукта, поскольку он официальный и проверенный, а также существует на рынке уже много лет.