Обираємо генератор: на що звернути увагу при купівлі резервного джерела енергії

Сьогодні чи не найкориснішою покупкою для дому можна вважати генератор. Однак їх є настільки багато, що легко заплутатись під час вибору. Розповідаємо, на що звертати увагу при пошуку альтернативного джерела енергії.

Одразу звертаємо увагу, що це рішення – для приватних будинків, оскільки вимагає розміщення генератора на відкритому повітрі через його викиди. Крім того, такий пристрій генерує відчутний шум, що точно не сподобається вашим сусідам.

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Вибираємо генератор

При виборі генератора для приватного будинку в першу чергу потрібно зрозуміти, які з особливостей цієї техніки є найважливішими у конкретно ваших умовах:

потужність,

маса,

розміри,

час роботи,

рівень шуму,

простота запуску,

можливість автоматичного введення резерву,

вартість.

Потужність генератора – перше, про що слід задуматись. Розрахунок необхідної потужності проводиться просто: підсумуйте споживану потужність електроприладів, які будете живити. Цю інформацію можна отримати на інформаційних етикетках вашої техніки. Це можуть бути різноманітні нагрівальні прилади, побутова техніка, лампи тощо.

: краще вибирати генератор із деяким запасом потужності, тому що в майбутньому можливо знадобиться підключення додаткового споживача обладнання, яке не було враховано при плануванні. Крім того, некоректно розрахований показник потужності призведе до того, що генератор постійно працюватиме на межі своїх можливостей, що скоротить термін експлуатації, підвищить витрату палива, спровокує постійні навантаження та паузи в роботі (згідно з інструкцією, генераторам потрібні регулярні перерви в роботі).

Але не захоплюйтесь, адже занадто велика потужність і замале споживання теж не піде на користь. Якщо ви купуєте генератор з великим запасом потужності, але не плануєте давати йому повне навантаження, важливо розуміти, що такий економний режим роботи призводить до того, що паливо не повністю прогорає, свічки швидше покриваються нагаром, а моторне мастило потрібно міняти набагато частіше. Робота бензинового генератора без навантаження "на холостому ходу" допускається лише протягом 30 хвилин, з тієї ж причини.

Висновок наступний: щоб живити електричний чайник і лампочку, не потрібно купувати генератор на 6 кіловатів.

Щоб значно продовжити експлуатаційний термін, слід враховувати необхідний мінімум навантаження апарата — це 20% потужності у випадку з бензиновим, і 25%, якщо це дизельний мотор.

Якщо в планах запускати техніку тільки, коли потрібне резервне електроживлення і з споживачів будуть тільки побутові прилади, то для такого застосування підійде агрегат невеликої потужності 2.5 - 3.5 кіловати. Враховуйте, що їх номінальна потужність дорівнюватиме 2 - 2.5 кіловати.

Бензиновий чи дизельний

Двигун – центральна частина вашого майбутнього генератора, від нього залежатиме й строк його служби. За типом палива мотори можна поділити на бензинові та дизельні.

Переваги дизельних — більший ресурс та менше споживання палива порівняно з бензиновими. Але генератори на дизельному паливі в середньому вдвічі дорожчі. Дизельна електростанція актуальна, коли потрібне постійне джерело енергії та тривала робота (від 8 годин щодня) або якщо потрібна потужність від 10 кіловатів. Дизельні електростанції характеризуються довговічністю і великим моторесурсом.

— більший ресурс та менше споживання палива порівняно з бензиновими. Але генератори на дизельному паливі в середньому вдвічі дорожчі. Дизельна електростанція актуальна, коли потрібне постійне джерело енергії та тривала робота (від 8 годин щодня) або якщо потрібна потужність від 10 кіловатів. Дизельні електростанції характеризуються довговічністю і великим моторесурсом. Бензинові варіанти відрізняються невеликою вагою двигуна та меншою вартістю. Якщо генератор буде експлуатуватися як аварійне джерело живлення, краще вибрати машину з бензиновим двигуном. У бензогенераторів менш трудомістке і більш просте обслуговування.

Нюанси

Медичне обладнання та комп'ютери мають особливі чутливі вимоги до електроживлення: їхня робота вимагає рівну синусоїду струму, забезпечити яку зможуть лише генератори інверторного типу. Вони забезпечать ідеальну якість струму і дають змогу під'єднувати техніку напряму (без стабілізатора).

Краще, якщо такі агрегати електростанції як ротор та статор матимуть мідну обмотку, а не алюмінієву. Мідь краще проводить струм і має низьку теплопровідність, як наслідок, при експлуатації прилад буде менше перегріватися.

Плюсом буде якщо станція оснащена стабілізатором напруги на виході. Його суть зводиться до вирівнювання напруги при зміні оборотів мотора, що забезпечує рівне живлення приладів нагріву, освітлювачів, традиційної побутової техніки: телевізорів, пральних машин та холодильників.

Автоматика

За наявності автоматики, запуск та зупинення генератора відбувається без участі людини. Прилад контролює центральну мережу і коли відключається напруга більш ніж на 10 секунд, запускається самостійно. Якщо в мережі з'являється напруга, автоматика відключає генератор, переходить у режим сну.

Отож, який генератор вибрати для дому

За стандартного набору електроприладів достатній мінімум потужності 2 кіловатів. Якщо бажаєте, щоб повноцінно працювали всі пристрої в будинку на 3-4 особи, вибирайте електрогенератор не менше 5 кіловатів. З ним ви закриєте потребу у забезпеченні енергією стандартних споживачів.