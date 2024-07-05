Обираємо павербанк для ноутбука: що варто знати перед покупкою

Для того, щоб не припиняти роботу під час відключень електроенергії, варто заздалегідь подбати про потужне джерело енергії для вашого ноутбука. Таким може стати не лише дорога та об'ємна зарядна станція, а й звичайний павербанк. Однак навіть він повинен відповідати певним характеристикам.

Не секрет, що більшість людей сприймають павербанки лише як пристрої для заряджання дрібної техніки, на кшталт смартфонів, навушників чи годинників. Аналоги для ноутбуків багато в чому такі ж самі – їх важко відрізнити зовні. Натомість значні відмінності криються всередині. Тож як зробити правильний вибір з огляду на особливості використання? Техно 24 дає актуальні поради.

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Головна відмінність – сила струму та напруга

Смартфони та ноутбуки дуже різняться за своїми потребами в енергії. Тому якщо ви підключите до ноутбука звичайний малопотужний PowerBank, у кращому разі він буде заряджатися настільки повільно, що витрачатиме енергію швидше, ніж отримуватиме. У гіршому ж – узагалі ніяк не зреагує.

Перш за все, зверніть увагу на потужність. Вона має дорівнювати або бути вищою за потужність зарядного пристрою ноутбука. Цю інформацію варто шукати на вашому комп'ютері – всі вони мають спеціальну інформаційну наклейку. Там вказана потужність у Ватах (W), вихідна напруга у Вольтах (V) і струм в Амперах (А).

Звичайні павербанки пропонують вихідну напругу на рівні п'яти вольтів (іноді восьми). Струм у них також використовується невеликий – близько одного ампера. Але ноутбук за таких скромних параметрів заряджатися не буде. Йому потрібна вихідна напруга понад 12 вольтів, а струм на рівні від 3 ампер. Якщо менше – процес зарядки буде вкрай повільним.

Чи достатньо вам ємності?

Багато сучасних ноутбуків узагалі потребують напруги 15-20 вольтів, тому павербанки нерідко оснащують спеціальними перемикачами.

Ноутбуки мають значно більші батареї, ніж смартфони. Воно й не дивно, адже їм потрібно живити величезний, постійно ввімкнений екран, клавіатуру, трекпад та багато інших елементів, яких не має телефон.

Аналогічно з попереднім показником, вам варто спочатку з'ясувати об'єм акумулятора вашого ноутбука. Це можна зробити на сайті магазину чи виробника, в технічній документації або ж на корпусі.

Як правило, павербанки для ноутбуків починаються від 10 000 міліампер-годин. Але обирати, звісно ж, краще більші. Річ у тім, що з будь-яким павербанком, тож реальна ємність завжди менша.

Найоптимальніший варіант – 20 000 міліампер-годин. Але не забудьте, що в цьому сегменті дуже багато підробок. Частими є випадки, коли шахраї набивають корпуси акумуляторів піском, щоб збільшити масу, а реальна ємність виявляється дуже малою. Тому варто пам'ятати, що пристрої з великою ємністю коштують дорого. Купуйте їх лише в авторизованих і перевірених постачальників.

Зверніть увагу на роз'єми

На жаль, не кожен ноутбук можна зарядити через павербанк. Річ у тім, що звичайний USB занадто слабкий для передавання потрібної енергії, тому виробники комплектували свої комп'ютери спеціальними входами для заряджання – як правило круглими штекерами. Сучасні ж уже мають потужний USB Type-C, розрахований на струм потужністю 100 ватів.

Тож якщо ваш роз'єм для заряджання старого типу, вам варто задуматися над альтернативами – наприклад, зарядну станцію чи генератор для приватного будинку. Але ви також можете купити спеціальний перехідник на стандартний круглий роз'єм живлення. Але якщо ви володієте більш сучасним ноутбуком, то зможете користуватися павербанком.

Ось, що варто знати, адже наявність у ноутбуці двостороннього порту Type-C стандарту 3.1 не гарантує його роботу від павербанка:

Для павербанка потрібен також кабель, що підтримує цей стандарт.

Якщо павербанк для ноутбука комплектується власним кабелем вже з коробки, то вам немає про що хвилюватися. Однак не всі виробники продають кабель разом із павербанком – часом його потрібно купувати окремо.

Обравши неправильний, ви в кращому випадку, не отримаєте бажаного результату, а в гіршому – пошкодите ваш комп'ютер.

Обов'язково перевіряйте упаковку, з якою продається кабель, щоб його характеристики співпадали з потребами павербанка.

Обираючи кабель, не варто економити, адже дешеві погано працюватимуть, перериватимуть заряджання або взагалі не заряджатимуть ноутбук.

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Не кожен ноутбук із Type-C може через нього заряджатися.