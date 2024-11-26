Три найкращі зарядні станції для дому до 20000 гривень

Відключення електроенергії стали для багатьох українців нагальною проблемою. Однак, навіть у складних умовах, залишатися на зв'язку та мати можливість зарядити свої гаджети є життєво необхідним. Саме тому портативні зарядні станції, як ніколи актуальні ґаджети для дому.

На ринку портативних зарядних станцій представлено безліч моделей, але які з них варті уваги? Сьогодні 24 Канал проведе короткий огляд трьох популярних варіантів: Jackery Explorer 500, Bluetti EB3A та EcoFlow RIVER 2 ціною до 15000 гривень

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Якщо ви шукаєте компактну та потужну зарядну станцію, яка допоможе вам пережити відключення електроенергії або забезпечить автономність під час подорожей, то ця стаття саме для вас.

Jackery Explorer 500



Зарядна станція Jackery Explorer 500 / Фото Jackery

Jackery Explorer 500 – це компактна та потужна портативна електростанція, яка стане незамінним помічником у вашому домі, особливо за умов відключення електроенергії.

Цей пристрій дозволить вам заряджати різноманітні гаджети та невелику побутову техніку, забезпечуючи комфорт і зручність навіть у надзвичайних ситуаціях.

Основні характеристики Jackery Explorer 500

Ємність : 518 Вт*год (оснащена літій-іонним акумулятором 24 Аг, 21,6 В), що дозволяє заряджати смартфони, планшети, ноутбуки та іншу невелику електроніку протягом кількох циклів.

: 518 Вт*год (оснащена літій-іонним акумулятором 24 Аг, 21,6 В), що дозволяє заряджати смартфони, планшети, ноутбуки та іншу невелику електроніку протягом кількох циклів. Вихідна потужність : Інвертор з чистою синусоїдою забезпечує стабільне живлення для чутливої електроніки потужністю в 500 Вт.

: Інвертор з чистою синусоїдою забезпечує стабільне живлення для чутливої електроніки потужністю в 500 Вт. Роз'єми : Різноманітні роз'єми, включаючи USB, розетку змінного струму (230 В / 500 Вт / 1000 Вт пікової потужності) та автомобільний прикурювач (12 В), що дозволяє підключати різні ґаджети.

: Різноманітні роз'єми, включаючи USB, розетку змінного струму (230 В / 500 Вт / 1000 Вт пікової потужності) та автомобільний прикурювач (12 В), що дозволяє підключати різні ґаджети. Вага та розміри : 301 x 193 x 242 мм та вага 6,04 кілограми.

: 301 x 193 x 242 мм та вага 6,04 кілограми. Швидка зарядка: Можливість швидкої зарядки як самої станції, так і підключених пристроїв.

Крім того, Explorer 500 оснащена високоякісним вбудованим контролером заряду MPPT, завдяки якому можна швидко та легко зарядити сонячну електростанцію, підключивши сонячну панель, яку можна докупити окремо.

Завдяки своїй портативності та потужності, цю станцію можна використовувати як вдома, так і на природі. Тиха робота не відволікатиме вас, а довгий термін служби акумулятора забезпечить надійну роботу протягом кількох років (принаймні саме це обіцяє виробник).

Широкий спектр роз'ємів дозволяє підключати різноманітну техніку: від смартфонів до робочих інструментів. Крім того, станція може забезпечити живлення систем безпеки та навіть деякого медичного обладнання, однак все це слід враховувати окремо звіряючи характеристики та вимоги до живлення конкретних пристроїв.

Ціна Jackery Explorer 500: 18000 – 20000 гривень.

BLUETTI EB3A



Зарядна станція BLUETTI EB3A / Фото BLUETTI

BLUETTI EB3A – це ще одна портативна електростанція, яка чудово підходить для забезпечення енергією ваших гаджетів та невеликих приладів вдома. Вона має схожі розміри та характеристики з Jackery Explorer 500.

Основні характеристики BLUETTI EB3A

Ємність : 268 Вт*год, достатня для зарядки смартфонів, планшетів, ноутбуків та іншої портативної електроніки.

: 268 Вт*год, достатня для зарядки смартфонів, планшетів, ноутбуків та іншої портативної електроніки. Потужність : 600 Вт (пікова 1200 Вт), що дозволяє підключати невеликі побутові прилади.

: 600 Вт (пікова 1200 Вт), що дозволяє підключати невеликі побутові прилади. Роз'єми : Різноманітні роз'єми, включаючи USB, розетку змінного струму, автомобільний прикурювач.

: Різноманітні роз'єми, включаючи USB, розетку змінного струму, автомобільний прикурювач. Батарея : LiFePO₄ з тривалим терміном служби та високою кількістю циклів заряджання.

: LiFePO₄ з тривалим терміном служби та високою кількістю циклів заряджання. Швидка зарядка : Можливість швидкої зарядки як самої станції, так і підключених пристроїв.

: Можливість швидкої зарядки як самої станції, так і підключених пристроїв. Додаткові функції: Вбудований ліхтарик, захист від перенапруги та короткого замикання.

Ця багатофункціональна станція дозволяє заряджати різноманітні пристрої, від смартфонів до невеликої побутової техніки, забезпечуючи комфорт і незалежність від мережі у низці сценаріїв.

Ця станція також має додатковий вхід MPPT з можливістю підключення сторонніх сонячних панелей, які дозволяють заряджати станцію від енергії сонця.

Ціна BLUETTI EB3A: 14000 – 20000 гривень.

EcoFlow RIVER 2



Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 / Фото EcoFlow

EcoFlow RIVER 2 – це портативна електростанція, розроблена для забезпечення енергією під час подорожей або кемпінгу і вона добре підходить для домашнього використання за умов відключення електроенергії.

Вона компактніша ніж попередні пристрої, від того має скромніші характеристики, але також володіє унікальними перевагами.

Основні характеристики EcoFlow RIVER 2

Ємність: 256 Вт*год, достатня для зарядки смартфонів, планшетів, ноутбуків та іншої портативної електроніки.

256 Вт*год, достатня для зарядки смартфонів, планшетів, ноутбуків та іншої портативної електроніки. Потужність: 300 Вт (пікова 600 Вт), що дозволяє підключати невеликі побутові прилади.

300 Вт (пікова 600 Вт), що дозволяє підключати невеликі побутові прилади. Роз'єми: Різноманітні роз'єми: USB, USB-C, розетка змінного струму, автомобільний прикурювач.

Різноманітні роз'єми: USB, USB-C, розетка змінного струму, автомобільний прикурювач. Батарея: LiFePO₄ з тривалим терміном служби та високою кількістю циклів заряджання.

LiFePO₄ з тривалим терміном служби та високою кількістю циклів заряджання. Швидка зарядка: Можливість зарядки від 0 до 80% всього за годину.

Можливість зарядки від 0 до 80% всього за годину. Додаткові функції: Вбудований ліхтарик, захист від перенапруги та короткого замикання, можливість розширення ємності за допомогою додаткових батарей.

EcoFlow RIVER 2 виділяється своєю швидкістю заряджання. Завдяки технології X-Stream, станція може зарядитися від 0 до 80% всього за годину, що значно швидше за більшість аналогів. Це дозволяє швидко повернути станцію в робочий стан після використання.

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Крім того, RIVER 2 має компактні розміри та легку вагу, що робить її зручною для транспортування. Якщо вам потрібна станція, яка забезпечить живлення для робочого ноутбука, інтернету та смартфона – EcoFlow RIVER 2 один з найкращих виборів, а за потреби для цієї станції можна буде купити додаткову батарею.

Ціна EcoFlow RIVER 2: 14000 – 18000 гривень.