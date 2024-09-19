Астронавти, які застрягли на МКС, голосуватимуть на виборах президента США прямо з космосу

Двоє астронавтів, які застрягли на Міжнародній космічній станції через технічні проблеми з капсулою Starliner компанії Boeing, усе одно зможуть проголосувати на президентських виборах у листопаді. Як вони це зроблять у космосі?

Як це буде

"Це дуже важливий обов'язок, який ми маємо як громадяни, і я з нетерпінням чекаю можливості голосувати з космосу. Це дуже круто", – сказала астронавтка Суніта Вільямс. Видання NBC News опублікувало стислий виклад розмови екіпажу МКС із журналістами.

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Колега Вільямс і ще один пасажир "Старлайнера" Бутч Вілмор підтримав ці слова:

Сьогодні я відправив свій запит на отримання бюлетеня. Це дуже важлива роль, яку ми відіграємо як громадяни, в тому числі і на виборах, і NASA дозволяє нам зробити це дуже легко,

– каже Вілмор.

NASA надсилає астронавтам бюлетень, підготовлений членами виборчих комісій, який складається з PDF-документа, захищеного паролем, і містить поля, в яких астронавти повинні поставити галочку, щоб зробити свій вибір.

Астронавти голосували з космосу й раніше, але цього разу космічному агентству довелося маневрувати ледь не в останню хвилину, щоб надіслати бюлетені цим астронавтам, оскільки їхня місія повинна була тривати лише вісім днів, а в результаті перетворилася на багатомісячне перебування на орбіті. Вони зможуть повернутися на Землю лише у лютому наступного року.

Проблеми Starliner

Розробка та виробництво Boeing Starliner супроводжувалися численними проблемами з програмним забезпеченням і, як наслідок, затримками, ще задовго до його першого запуску з екіпажем на космічну станцію. Крім того, він коштує вдвічі дорожче, ніж капсула Dragon компанії SpaceX.

Команда NASA побоялась дозволяти астронавтам повернутися додому на Starliner, оскільки у капсули виникли проблеми з двигунами ще до того, як вона пристикувалася до станції.

На початку цього місяця Starliner нарешті повернувся додому порожнім, а під час спуску у нього виникли додаткові проблеми з двигунами, що свідчить про те, що NASA мало рацію, коли було обережним.

Подальші розслідування проллють світло на те, що пішло не так у проєкті, який з'їв величезну купу грошей, але так і не запрацював так, як повинен був.