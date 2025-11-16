Практичні поради – як подарувати друге життя старій відеокарті

З виходом нових відеокарт Nvidia багато старих GPU опинилися поза грою для сучасних ігор. Але навіть моделі, які вже не тягнуть нові проєкти, все ще можуть бути корисними. Якщо не хочеш продавати стару карту або не зможеш повернути за неї хоча б половину вартості, її можна ефективно перепрофілювати.

Якщо ви щойно оновили свій ПК до нової відеокарти, стара GPU зовсім не обов’язково має припадати пилом на полиці. Навіть моделі, що давно втратили актуальність у сучасних іграх, можуть виконувати корисні задачі – від другого ігрового ПК до медіасервера чи зовнішньої графічної станції для ноутбука. Продати стару карту часто складно та невигідно, тож її набагато розумніше перепрофілювати. Нижче – п’ять найкращих способів дати старій відеокарті нове життя. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на BGR.

Зібрати другий ПК

З роками у більшості користувачів накопичується багато комплектуючих, яких достатньо для ще одного комп'ютера. Оскільки GPU – одна з найдорожчих частин, стара відеокарта стане хорошою основою для бюджетного ПК. Такий комп'ютер можна поставити у вітальні чи гостьовій кімнаті як ігрову станцію для інших членів сім'ї або друзів. Навіть старі компоненти здатні впоратися з іграми рівня консолей попереднього покоління.

Другий ПК також стане в пригоді стрімерам і контентмейкерам. Основна система працюватиме виключно з грою, а другий комп'ютер можна використовувати для запису та обробки відео. Це знижує навантаження на головну машину та зменшує ризик збоїв під час трансляції.

Побудувати тестовий стенд

Тестовий стенд – це платформа для перевірки комплектуючих, де всі основні деталі легкодоступні. Така система потрібна тим, хто ремонтує ПК, працює з "залізом" або знімає відео про апаратне забезпечення. Стенд дозволяє швидко перевірити працездатність оперативної пам'яті, блока живлення, дисків чи відеокарт.

Для звичайного користувача стенд може допомогти в діагностиці проблем. Наприклад, якщо комп'ютер не запускається, можна просто перекинути блок живлення на тестову платформу та переконатися, що він працює. Стара відеокарта не буде задіяна постійно, але вона потрібна, щоб стенд залишався повноцінною системою для тестів.

Перетворити GPU на eGPU

Зовнішня відеокарта – спосіб прокачати ноутбук без повноцінного апгрейду. Для цього потрібен корпус eGPU, блок живлення та сам GPU. Підключення відбувається через Thunderbolt 3 або вище.

Найпростіший варіант – купити готовий корпус, але він коштує недешево. Самостійна збірка дешевша: якщо у тебе є зайвий блок живлення, бюджет може впасти до 200–300 доларів замість 300+ за готове рішення. Після підключення потрібно лише встановити драйвери та увімкнути підтримку через Thunderbolt Control Center.

Додати GPU до Plex Media Server

Plex Media Server – це спосіб створити власний "стримінговий сервіс" з локальною бібліотекою фільмів, серіалів та музики. Для роботи потрібен простий комп'ютер і достатньо місця для зберігання файлів.

GPU не є обов'язковим, але значно покращує роботу сервера. Завдяки апаратному прискоренню система швидше кодує відео та може обслуговувати більше пристроїв одночасно. Для цього потрібна підписка Plex Pass. З нею сервер працюватиме стабільніше, особливо якщо плануєш стрімити контент віддалено.