Практические советы – как подарить вторую жизнь старой видеокарте

С выходом новых видеокарт Nvidia многие старые GPU оказались вне игры для современных игр. Но даже модели, которые уже не тянут новые проекты, все еще могут быть полезными. Если не хочешь продавать старую карту или не сможешь вернуть за нее хотя бы половину стоимости, ее можно эффективно перепрофилировать.

Если вы только что обновили свой ПК до новой видеокарты, старая GPU совсем не обязательно должна пылиться на полке. Даже модели, давно потеряли актуальность в современных играх, могут выполнять полезные задачи – от второго игрового ПК до медиасервера или внешней графической станции для ноутбука. Продать старую карту часто сложно и невыгодно, поэтому ее гораздо разумнее перепрофилировать. Ниже – пять лучших способов дать старой видеокарте новую жизнь. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BGR.

Собрать второй ПК

С годами у большинства пользователей накапливается много комплектующих, которых достаточно для еще одного компьютера. Поскольку GPU – одна из самых дорогих частей, старая видеокарта станет хорошей основой для бюджетного ПК. Такой компьютер можно поставить в гостиной или гостевой комнате как игровую станцию для других членов семьи или друзей. Даже старые компоненты способны справиться с играми уровня консолей предыдущего поколения.

Второй ПК также пригодится стримерам и контентмейкерам. Основная система будет работать исключительно с игрой, а второй компьютер можно использовать для записи и обработки видео. Это снижает нагрузку на главную машину и уменьшает риск сбоев во время трансляции.

Построить тестовый стенд

Тестовый стенд – это платформа для проверки комплектующих, где все основные детали легкодоступны. Такая система нужна тем, кто ремонтирует ПК, работает с "железом" или снимает видео об аппаратном обеспечении. Стенд позволяет быстро проверить работоспособность оперативной памяти, блока питания, дисков или видеокарт.

Для обычного пользователя стенд может помочь в диагностике проблем. Например, если компьютер не запускается, можно просто перебросить блок питания на тестовую платформу и убедиться, что он работает. Старая видеокарта не будет задействована постоянно, но она нужна, чтобы стенд оставался полноценной системой для тестов.

Превратить GPU в eGPU

Внешняя видеокарта – способ прокачать ноутбук без полноценного апгрейда. Для этого нужен корпус eGPU, блок питания и сам GPU. Подключение происходит через Thunderbolt 3 или выше.

Самый простой вариант – купить готовый корпус, но он стоит недешево. Самостоятельная сборка дешевле: если у тебя есть лишний блок питания, бюджет может упасть до 200–300 долларов вместо 300+ за готовое решение. После подключения нужно только установить драйверы и включить поддержку через Thunderbolt Control Center.

Добавить GPU в Plex Media Server

Plex Media Server – это способ создать собственный "стриминговый сервис" с локальной библиотекой фильмов, сериалов и музыки. Для работы нужен простой компьютер и достаточно места для хранения файлов.

GPU не является обязательным, но значительно улучшает работу сервера. Благодаря аппаратному ускорению система быстрее кодирует видео и может обслуживать больше устройств одновременно. Для этого нужна подписка Plex Pass. С ней сервер будет работать стабильнее, особенно если планируешь стримить контент удаленно.