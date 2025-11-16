Если вы только что обновили свой ПК до новой видеокарты, старая GPU совсем не обязательно должна пылиться на полке. Даже модели, давно потеряли актуальность в современных играх, могут выполнять полезные задачи – от второго игрового ПК до медиасервера или внешней графической станции для ноутбука. Продать старую карту часто сложно и невыгодно, поэтому ее гораздо разумнее перепрофилировать. Ниже – пять лучших способов дать старой видеокарте новую жизнь. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BGR.

Собрать второй ПК

С годами у большинства пользователей накапливается много комплектующих, которых достаточно для еще одного компьютера. Поскольку GPU – одна из самых дорогих частей, старая видеокарта станет хорошей основой для бюджетного ПК. Такой компьютер можно поставить в гостиной или гостевой комнате как игровую станцию для других членов семьи или друзей. Даже старые компоненты способны справиться с играми уровня консолей предыдущего поколения.

Второй ПК также пригодится стримерам и контентмейкерам. Основная система будет работать исключительно с игрой, а второй компьютер можно использовать для записи и обработки видео. Это снижает нагрузку на главную машину и уменьшает риск сбоев во время трансляции.

Построить тестовый стенд

Тестовый стенд – это платформа для проверки комплектующих, где все основные детали легкодоступны. Такая система нужна тем, кто ремонтирует ПК, работает с "железом" или снимает видео об аппаратном обеспечении. Стенд позволяет быстро проверить работоспособность оперативной памяти, блока питания, дисков или видеокарт.

Для обычного пользователя стенд может помочь в диагностике проблем. Например, если компьютер не запускается, можно просто перебросить блок питания на тестовую платформу и убедиться, что он работает. Старая видеокарта не будет задействована постоянно, но она нужна, чтобы стенд оставался полноценной системой для тестов.

Превратить GPU в eGPU

Внешняя видеокарта – способ прокачать ноутбук без полноценного апгрейда. Для этого нужен корпус eGPU, блок питания и сам GPU. Подключение происходит через Thunderbolt 3 или выше.

Самый простой вариант – купить готовый корпус, но он стоит недешево. Самостоятельная сборка дешевле: если у тебя есть лишний блок питания, бюджет может упасть до 200–300 долларов вместо 300+ за готовое решение. После подключения нужно только установить драйверы и включить поддержку через Thunderbolt Control Center.

Добавить GPU в Plex Media Server

Plex Media Server – это способ создать собственный "стриминговый сервис" с локальной библиотекой фильмов, сериалов и музыки. Для работы нужен простой компьютер и достаточно места для хранения файлов.

GPU не является обязательным, но значительно улучшает работу сервера. Благодаря аппаратному ускорению система быстрее кодирует видео и может обслуживать больше устройств одновременно. Для этого нужна подписка Plex Pass. С ней сервер будет работать стабильнее, особенно если планируешь стримить контент удаленно.