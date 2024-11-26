Поширені проблеми смарт TV і способи їх вирішення

Смарт-телевізори пропонують безліч функцій від перегляду серіалів та фільмів до ігор, новин і безлічі інших розваг. Але не рідко під час їх використання можуть виникати технічні проблеми, які не просто усунути, але ми допоможемо вам у цьому.

Якою б не була проблема з вашим телевізором, перед тим, як нести його в ремонт, слід спробувати вирішити її самостійно, рекомендує 24 Канал, адже це може бути щось зовсім просте.

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Смарт-телевізор не вмикається

Переконайтеся, що кабель живлення надійно підключений до розетки. Перевірте розетку, підключивши інший пристрій, наприклад, лампу. Якщо розетка працює, але телевізор не вмикається:

Відключіть телевізор від мережі, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення протягом декількох секунд, а потім знову підключіть його до розетки.

Якщо це не допомогло, спробуйте скинути до заводських налаштувань або зверніться до фахівця, оскільки плата живлення може бути несправною.

Немає звуку з телевізора

Для початку перевірте, чи не вимкнено звук на телевізорі. Якщо ні:

Перевірте підключені колонки або саундбари. Переконайтеся, що кабелі надійно під'єднані, або, якщо використовується Bluetooth, виконайте з'єднання пристроїв через меню телевізора.

Якщо якість звуку низька, відрегулюйте аудіоапаратуру або налаштування.

Чорний екран або відсутність зображення

Якщо на екрані телевізора чорний екран:

Переконайтеся, що ви під'єднані до правильного входу.

Протріть кінці відеокабелю серветкою з мікрофібри або перевірте з новим кабелем.

Спробуйте інші порти або підключіть інший пристрій, щоб ізолювати проблему.

Якщо нічого не допомагає, може знадобитися скидання до заводських налаштувань або професійний ремонт, особливо якщо ви все ще чуєте звук.

Гладке, розмите або туманне зображення

Плавне зображення: Вимкніть згладжування руху або подібні налаштування в меню, щоб усунути "ефект мильної опери".

Розмите або нечітке зображення: Зменшити налаштування різкості телевізора, особливо помітно при перегляді контенту з високою роздільною здатністю.

Перегрівання

Перегрівання негативно впливає на будь-яку техніку, тож його слід уникати. Як цього запобігти у випадку з телевізором?

Звільніть простір навколо телевізора для вентиляції.

Очищайте від пилу вентиляційні отвори.

Перемістіть телевізор подалі від прямих сонячних променів або джерел тепла.

Проблеми з підключенням до інтернету

Якщо телевізор не підключається до Інтернету:

Перезавантажте модем, відключивши його від мережі на 60 секунд.

За допомогою меню телевізора перепідключіться до Wi-Fi.

Розтягнуте або стиснуте зображення

Рекомендуємо використовувати дротове з'єднання Ethernet для кращої стабільності.

Відрегулюйте співвідношення сторін у налаштуваннях зображення на телевізорі. Якщо чорні смуги не зникають, проблема може бути пов'язана з контентом або каналом.

Тьмяне або яскраве зображення

Увійдіть до меню налаштувань зображення, щоб відрегулювати яскравість, контрастність і підсвічування. Вимкніть функції автоматичного регулювання яскравості, якщо вони не відповідають вашим уподобанням.

Повільна робота або відставання телевізора

Повільна робота смарт-телевізора може бути наслідком наступних проблем:

Погане з'єднання з Інтернетом.

Застаріле програмне забезпечення (оновити через меню).

Апаратні обмеження, характерні для бюджетних моделей.

І якщо погане інтернет-з'єднання ще можна вирішити, то з апаратними обмеженнями чи застарілою прошивкою не все так просто. Сьогодні техніка доволі швидко може морально застарівати, але це не означає, що вам слід позбуватися телевізора і бігти купувати новий.

У цьому випадку варто подумати про використання пристрою для потокового мовлення на кшталт Chromecast або його аналогів. Все що потрібно, просто підключити такий пристрій до HDMI і ви відчуєте, як ваш телевізор почне працювати набагато швидше. Крім того, таке рішення обійдеться дешевше ніж покупка нового TV.

Проблеми з пультом дистанційного керування

Зазвичай саме пульт першим виходить з ладу, або ж банально зникає. Що з ним може бути не так?

Перевірте або замініть батарейки.

Приберіть предмети, що блокують інфрачервоний датчик телевізора.

Повторно створіть пару з пультом дистанційного керування, дотримуючись інструкцій з інструкції до телевізора.

Якщо ви загубили пульт, або ж він повністю зламався, є кілька шляхів.

Купити новий пристрій у виробника.

Купити універсальний пульт і налаштувати його.

Встановити один зі спеціальних застосунків на смартфон, які дозволяють керувати смарт ТВ.

Скидання до заводських налаштувань

Якщо проблеми не зникають, одним з ультимативних рішень може бути скидання телевізора до заводських налаштувань через меню під опціями "Система" або "Загальні та конфіденційність". Майте на увазі, що це призведе до стирання всіх користувацьких налаштувань.

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Якщо жодне з цих рішень не вирішує проблему, може знадобитися професійний ремонт. Однак, усунення цих поширених несправностей часто може заощадити час і кошти.