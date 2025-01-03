Як перевірити хто підключився до вашого Wi-Fi, та позбутися небажаних користувачів

Підозрюєте, що сусід користується вашим Wi-Fi? Є кілька способів не лише перевірити це, але й захистити свій інтернет від сторонніх користувачів.

Якщо ваша мережа працює повільніше, ніж зазвичай, або ви бачите незнайомі пристрої у File Explorer, є ризик, що хтось використовує ваш Wi-Fi, застерігає 24 Канал. Це не лише сповільнює ваш інтернет, але й створює інші проблеми. Але все це можна виправити.

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Як перевірити, хто підключений до вашої мережі

Для користувачів Windows є безкоштовна програма Wireless Network Watcher. Завантажте її, запустіть і почекайте кілька хвилин, поки вона просканує мережу. У результаті ви отримаєте перелік пристроїв із зазначенням їхніх назв і виробників адаптерів.

Як працювати зі списком?

Зверніть увагу на колонки Device Name і Network Adapter Company. Наприклад, якщо в списку є пристрій із назвою моделі, це може бути ваш ноутбук, а Philips Lighting BV – ваш смарт-хаб. Ви можете додати коментарі до кожного пристрою, щоб ідентифікувати їх було легше.

Перевірка через налаштування роутера

Для Mac-користувачів існує програма, яка надає подібний функціонал. Ви також можете скористатися налаштуваннями роутера або програмою Fing на iPhone, щоб переглянути список пристроїв.

Якщо в Wireless Network Watcher залишилися невідомі пристрої, відкрийте веб-інтерфейс роутера, ввівши його IP-адресу в браузері (інструкція як це зробити вказана на коробці від роутера, або на звороті самого пристрою). Шукайте розділ на кшталт Attached Devices або Client List. Там ви зможете побачити додаткову інформацію, щоб уточнити, кому належить пристрій.

Як знайти невідомі пристрої?

Наприклад, один із пристроїв міг бути позначений як "AzureWave Technology" – це може бути ваша розумна лампа або інший гаджет. Якщо щось неясно, перевірте MAC-адреси своїх пристроїв і звірте їх з адресами у списку.

Якщо ж усі ваші гаджети перевірені, а підозрілі пристрої залишаються, можливо, хтось сторонній отримав доступ до вашої мережі.

Як посилити захист Wi-Fi

Якщо ви виявили сторонніх користувачів, змініть пароль до мережі через налаштування роутера. Оберіть тип захисту WPA2 або WPA3 – їх складніше зламати, ніж застарілий WEP.

Додаткові рекомендації:

Вимкніть функцію WPS, щоб ускладнити підбір паролів.

Увімкніть гостьову мережу для відвідувачів, щоб ізолювати їхні пристрої від ваших.

Якщо пароль уже був, але слабкий, оновіть його. Після цього доведеться повторно підключити всі ваші пристрої, проте це забезпечить безпеку вашої мережі.

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Також рекомендуємо час від часу перевіряти ваш Wi-Fi в налаштуваннях роутера або за допомогою сторонніх програм. Не нехтуйте безпекою вашої домашньої мережі, особливо, якщо ви мешкаєте в багатоквартирному будинку.