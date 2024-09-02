Ці 10 порад допоможуть вам заряджати ваш електромобіль правильно

Акумулятор електромобіля є найдорожчим його компонентом, тож не дивно, що власники електрокарів прагнуть зберегти його в стані максимальної ефективності, якомога довше. Це потребує дотримання певних правил під час процедури зарядки.

Слід одразу зауважити, що поради щодо зарядки електромобіля можуть вам нагадати аналогічні рекомендації з догляду за акумулятором смартфона і це не просто так. Річ у тім, що акумуляторних блоках електрокарів використовуються такі ж елементи та матеріали, інформує Техно 24.

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1. Уникайте глибокого розрядження

Літій-іонні акумулятори, які зазвичай використовуються в електромобілях, найкраще працюють, якщо їх не розряджати глибоко. Щоб зберегти здоров'я акумулятора якомога довше, намагайтеся підтримувати рівень заряду в межах від 20% до 80%, наскільки це можливо.

В будь-якому випадку, старайтеся не розряджати акумулятор до мінімальних значень і ніколи не залишати його в такому стані. Адже це вкрай негативно впливає на його ресурс та сприяє швидшій втраті ємності.

2. Регулярно заряджайте авто

На відміну від автомобілів з бензиновим двигуном, вам не потрібно чекати, коли "бак" стане пустим. Часта зарядка загалом теж не найкраще рішення, одна вона суттєво зменшує ризик опинитися на межі глибокої розрядки, а вона впливає на здоров'я батареї суттєво гірше.

Тож заряджайте авто на спеціальному паркомісці на роботі, залишайте її на ніч на зарядку вдома і не турбуйтеся про стан акумулятора. Інтелектуальні алгоритми подбають про те, щоб батарея перебувала зарядженою і в належному стані.

3. Використовуйте зарядний пристрій 2-го рівня

Власники електрокарів часто отримують зарядні пристрої 1-го рівня від виробника в комплекті під час купівлі для використання вдома. Однак перехід на зарядний пристрій 2-го рівня є хорошою і практичною інвестицією. Зарядний пристрій 2-го рівня – це як власний бензонасос у вашому гаражі, з тією різницею, що це розумний прилад, який заряджає ваш автомобіль.

Він здатен заряджати акумулятор авто не піднімаючи температуру, що позитивно впливає на здоров'я батареї, адже саме висока температура під час зарядки є одним з головних чинників швидкої деградації батареї.

4. Намагайтеся уникати швидкої зарядки

Хоча швидка зарядка, це дуже зручно для швидкого поповнення заряду, особливо в тривалих поїздках, вона може прискорити деградацію акумулятора. Навряд чи вам вдасться повністю уникнути застосування швидкої зарядки під час експлуатації електромобіля, але ви точно можете звести це до мінімуму. Просто не використовуйте її, коли на це немає крайньої потреби і ваш акумулятор працюватиме трішечки довше.

5. Уникайте екстремальних температур

Як ми вже зазначали, висока температура – головний ворог акумулятора. Екстремальні температури, як високі (понад 30°C), так і низькі (нижче 0°C), можуть негативно вплинути на стан акумулятора. За можливості паркуйте електромобіль у затіненому місці або гаражі, щоб захистити його від екстремальних температур.

6. Не перезаряджайте

Перезарядка може пошкодити акумулятор, тому важливо припинити заряджання, коли акумулятор досягне повної ємності.

7. Використовуйте рекуперативне гальмування

Багато електромобілів мають функцію рекуперативного гальмування, яка допомагає продовжити термін служби акумулятора, уловлюючи та повторно використовуючи енергію під час гальмування. Регулярне використання цієї функції може вплинути на повільнішу деградацію акумулятора.

8. Використовуйте функцію попереднього кондиціонування

Функція попереднього кондиціонування в багатьох електромобілях дозволяє нагрівати або охолоджувати батарею перед поїздкою. Це допомагає оптимізувати продуктивність і продовжити термін служби акумулятора, особливо за екстремальних погодних умовах.

9. Регулюйте звички водіння

Плавне водіння, уникнення різкого прискорення та різкого гальмування може зменшити навантаження на акумулятор. Планування маршрутів заздалегідь, щоб мінімізувати раптові зупинки, та використання адаптивного круїз-контролю, якщо він доступний, також може допомогти зберегти здоров'я акумулятора.

10. Слідкуйте за станом акумулятора

Більшість електромобілів оснащені системою керування батареєю, яка надає важливу інформацію про стан заряду та загальний стан батареї. Регулярна перевірка цієї інформації та оперативне вирішення будь-яких проблем є ключем до продовження терміну служби акумулятора.

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Дотримуючись цих рекомендацій, власники електромобілів можуть захистити батарею свого транспортного засобу, гарантуючи, що вона залишатиметься в хорошому стані та забезпечуватиме найкращу продуктивність протягом тривалого часу.