Такі пристрої, як кондиціонери, мають свої особливості роботи, на які варто звернути увагу, якщо ви планує підключати їх до зарядної станції. Техно 24 розповідає, як правильно підібрати станцію так, щоб від неї міг працювати кондиціонер.

Читайте на сайті Що можна, а що ні, підключати до портативної зарядної станції

Перед тим, як підключати будь-який прилад до портативної зарядної станції, варто перевірити його вимоги щодо споживання електрики. Вони вказані на коробці пристрою, блоці живлення, на самому ґаджеті, або ж в інструкції користувача.

Однак щодо кондиціонерів, тут є важливий момент, який легко можна не врахувати під час вибору зарядної станції і врешті зіткнутися з тим, що пристрій просто не запуститься.

Стартовий струм

Майже кожен потужний або габаритний прилад, як от холодильник, електрична плита, котел чи кондиціонер, мають номінальне і пікове споживання під час старту, так званий стартовий струм. Зазвичай він суттєво перевищує потреби в електриці під час звичайного режиму роботи і це потрібно враховувати, інакше пристрій просто не працюватиме, або ж зарядна станція автоматично перемкнеться в аварійний режим захисту.

Якою має бути зарядна станція?

Сучасні кондиціонери можуть споживати в звичайному режимі роботи від 300 до 900 Вт і навіть більше. Тож логічно припустити, що достатньо зарядної станції потужністю в 1 кВт, але на практиці це не так. Вам потрібно орієнтуватися на значення пікового споживання в момент увімкнення пристрою.

Цей показник також можна знайти в інструкції користувача. Зазвичай виробник звертає окрему увагу на цей пункт виділяючи його.

Тож для того, щоб ваш кондиціонер гарантовано увімкнувся і належно працював, вам необхідно обирати з-поміж зарядних станцій потужністю від 2 кВт. З такою потужністю ви можете розраховувати на те, що станція зможе заживити та запустити практично будь-який пристрій чи побутову техніку у вашому помешканні.

До речі, правильно обрати станцію вам допоможе наша стаття, в якій детально описані усі аспекти, на які варто звернути увагу під час вибору такої техніки.

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З достатньо потужною портативною станцією ви зможете забезпечити роботу вашого кондиціонера під час відключення електроенергії. Пам'ятайте – важливо ретельно оцінити та розрахувати потреби в електроспоживанні, щоб обрати відповідну портативну станцію з потужністю, яка буде вищою за потужність вашого пристрою.