Такие устройства, как кондиционеры, имеют свои особенности работы, на которые стоит обратить внимание, если вы планирует подключать их к зарядной станции. Техно 24 рассказывает, как правильно подобрать станцию так, чтобы от нее мог работать кондиционер.

Читайте на сайте Что можно, а что нет, подключать к портативной зарядной станции

Перед тем, как подключать любой прибор к портативной зарядной станции, стоит проверить его требования по потреблению электричества. Они указаны на коробке устройства, блоке питания, на самом гаджете, или в инструкции пользователя.

Однако относительно кондиционеров, здесь есть важный момент, который легко можно не учесть при выборе зарядной станции и в конце столкнуться с тем, что устройство просто не запустится.

Стартовый ток

Почти каждый мощный или габаритный прибор, как вот холодильник, электрическая плита, котел или кондиционер, имеют номинальное и пиковое потребление во время старта, так называемый стартовый ток. Обычно он существенно превышает потребности в электричестве во время обычного режима работы и это нужно учитывать, иначе устройство просто не будет работать, или зарядная станция автоматически переключится в аварийный режим защиты.

Какой должна быть зарядная станция?

Современные кондиционеры могут потреблять в обычном режиме работы от 300 до 900 Вт и даже больше. Поэтому логично предположить, что достаточно зарядной станции мощностью в 1 кВт, но на практике это не так. Вам нужно ориентироваться на значение пикового потребления в момент включения устройства.

Этот показатель также можно найти в инструкции пользователя. Обычно производитель обращает отдельное внимание на этот пункт выделяя его.

Поэтому для того, чтобы ваш кондиционер гарантированно включился и должным образом работал, вам необходимо выбирать среди зарядных станций мощностью от 2 кВт. С такой мощностью вы можете рассчитывать на то, что станция сможет запитать и запустить практически любое устройство или бытовую технику в вашем доме.

Кстати, правильно выбрать станцию вам поможет наша статья, в которой подробно описаны все аспекты, на которые стоит обратить внимание при выборе такой техники.

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С достаточно мощной портативной станцией вы сможете обеспечить работу вашего кондиционера во время отключения электроэнергии. Помните – важно тщательно оценить и рассчитать потребности в электропотреблении, чтобы выбрать соответствующую портативную станцию с мощностью, которая будет выше мощности вашего устройства.