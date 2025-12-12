Як правильно зберігати вимкнений смартфон, щоб не "вбити" його батарею
Кожен із нас час від часу лишає ті чи інші пристрої без використання на деякий період. Павербанки, зарядні станції, старі смартфони чи навушники – все це може лежати тижнями або й місяцями без використання. Багато хто думає, що вимкнутий ґаджет просто почекає, але це не зовсім так, оскільки літій-іонні акумулятори мають свій "характер" і потребують особливого ставлення навіть під час простою.
Чому батарея потребує уважного ставлення під час зберігання?
Літій-іонні акумулятори можуть втратити свою ефективність, якщо залишити їх в невідповідних умовах. Повністю розряджена батарея – це не лише незручно, але й небезпечно для самого акумулятора, пише 24 Канал.
Коли напруга батареї впадає надто низько, вона може перейти в так звану "глибоку розрядку", з якої іноді неможливо повернутися. Електроніка всередині батареї спробує перешкодити повному розряду, але саморозряд триватиме. На жаль, це може повністю зруйнувати літієвий елемент.
Точно так само небезпечна й повністю заряджена батарея при тривалому зберіганні. Якщо батарея залишається заряджена на 100% кілька тижнів поспіль, вона може з часом погіршитися, втратити частину своєї ємності та працювати менш ефективно.
Яка ідеальна "порція" заряду для тривалого відпочинку?
Виробники наголошують на одній простій істині: якщо ви не плануєте користуватися пристроєм кілька тижнів, батарея повинна мати заряд у діапазоні від 30 до 50 відсотків.
- Компанія Samsung конкретно рекомендує підтримувати рівень заряду не менше 50%.
- Apple радить заряджати iPhone наполовину перед тривалим зберіганням.
У цьому діапазоні літій-іонні акумулятори старіють найповільніше, а їхній ресурс зберігається довше.
Таким чином варто слідкувати за рівнем заряду й періодично його поповнювати до значення хоча б 50%, щоб уникнути деградації батареї.
Температура – друга половина успіху
Окрім правильного рівня заряду, температура середовища, де зберігається смартфон чи інший пристрій, грає критичну роль. Сучасні мобільні пристрої розраховані на експлуатацію в температурному діапазоні від 0 до 35 градусів Цельсія.
- Якщо залишити ваш ґаджет у гарячому місці – наприклад, у припарковуваному авто під сонцем влітку або поблизу батареї взимку – можна вважати, що батарея вже напівмертва.
- Холод теж не кращий союзник: він вражає батарею швидшою розрядкою та може призвести до непередбачених вимкнень.
Найкращим рішенням буде зберігання смартфона в прохолодному та сухому місці, де температура залишається стабільною протягом усього часу.
Низька вологість так само важлива, адже вода і електроніка – це вічні вороги. Волога може викликати коротке замикання й остаточно зруйнувати батарею та інші компоненти пристрою.
Як часто потрібно підзаряджати?
Якщо ви плануєте зберігати телефон чи інший пристрій протягом тривалого часу, не варто забувати про нього повністю. Загалом рекомендується перевіряти й заряджати-розряджати батарею приблизно кожні три місяці, але це залежить від конкретного ґаджета. Одні можуть триматися довше, інші ж вичерпуються швидше.
Вам доведеться самостійно з'ясувати, як швидко ваш пристрій втрачає енергію у вимкненому стані й встановити власні часові рамки.
Увімкнувши пристрій, зарядіть його до прийнятного діапазону. Якщо ж ви перетримали його на зарядці й досягли 100%, краще потримати його увімкненим якийсь час, щоб трохи "посадити" батарею. Або можна деякий час покористуватися ним за призначенням, щоб довести до бажаного рівня заряду.
Дотримуючись цих простих правил вкупі з періодичною перевіркою, можна впевнено сказати, що батарея лишатиметься здоровою навіть після кількох місяців простою.