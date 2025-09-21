Нове дослідження NASA та Університету штату Пенсильванія показало, що інопланетні цивілізації можуть перехоплювати наші радіосигнали, які ми надсилаємо космічним апаратам. Це відкриває і новий спосіб пошуку прибульців: ми можемо спробувати "підслухати" їхні власні міжпланетні комунікації.

Дослідження опубліковане у виданні The Astrophysical Journal Letters пояснює, як саме потенційні інопланетяни можуть нас підслуховувати і як ми можемо використати ці знання, щоб спробувати виявити розумне позаземне життя, розповідає 24 Канал з посиланням на Science Alert.

Як саме прибульці можуть нас почути?

Коли вчені NASA дають команди апаратам на інших планетах, наприклад, марсоходу чи орбітальному зонду, вони надсилають потужні радіопередачі.

Ціль не може вловити абсолютно всі радіохвилі, тому частина сигналу продовжує свою подорож у космос, поширюючись практично нескінченно. Згідно з новим дослідженням, будь-хто, хто опиниться на шляху цих хвиль, зможе почути наші повідомлення.



Велика частина радіосигналу продовжує поширюватися системою / Фото Zayna Sheikh

Астроном Пінчен Фан з Університету штату Пенсильванія зазначає, що аналіз даних за останні 20 років показав: якби позаземний розум спостерігав за вирівнюванням Землі та Марса, ймовірність того, що він опиниться на шляху однієї з наших передач, становить 77%. Це набагато вище, ніж при випадковому положенні у випадковий час.

Дослідницька група вивчила десятиліття записів з Мережі далекого космічного зв'язку NASA (DSN), яка використовується для зв'язку з апаратами за межами системи Земля-Місяць. Оскільки планети нашої Сонячної системи обертаються в одній площині, інопланетяни, розташовані на краю цієї площини, мали б найкращі шанси нас підслухати, особливо якщо вони перебувати на відстані до 23 світлових років.

Як людям використати ці знання?

Цей принцип працює і у зворотному напрямку. Ми можемо використовувати його для пошуку позаземних цивілізацій.

Якщо інші розумні істоти також досліджують сусідні планети, наш найкращий шанс вловити їхні радіосигнали – це шукати їх у сусідніх системах, де дві планети вирівнюються з нашого погляду.

Проте, за словами Фана, ми почали активно виявляти екзопланети лише в останні десятиліття, тому нам відомо не так багато систем з двома або більше транзитними екзопланетами.

Ситуація може змінитися із запуском космічного телескопа NASA імені Ненсі Грейс Роман, який, як очікується, виявить сотні тисяч нових екзопланет, значно розширивши потенційну зону пошуку.

До речі, нещодавно NASA відзвітувало про те, що протягом 30 років історії спостережень позаземних планет було виявлено понад 6000 світів. Для цього науковці використовують два основних телескопи та низку методів.

Лідером серед відкритих екзопланет є обсерваторія "Кеплер", на рахунку якої понад 2600 планет. Але "Кеплер" більше не використовується, а йому на заміну прийшов космічний телескоп TESS (запущений у 2018 році), який станом на сьогодні відкрив вже 693 світи.