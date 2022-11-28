Павербанк з автомобільного акумулятора: що потрібно знати та як зробити самостійно

Акумулятор вашої автівки може послужити великим павербанком, енергії якого вистачить навіть на телевізор та холодильник. Ось детальна інструкція зі створення пристрою.

Відразу звернемо увагу, що до подібних маніпуляцій варто вдаватись лише якщо ви добре розумієте, що саме робите. Увесь сценарій досить простий і кінцевий пристрій збирається з відносно дешевих компонентів.

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Акумулятор

У цьому випадку особливого підходу в виборі акумулятора дотримуватися не потрібно. Це може бути як ваш автомобільний, так і куплений спеціально для ролі павербанка. Підійде навіть недорогий, аби вам вистачало його ємності.

Старі акумулятори, зверніть увагу, можуть не "потягнути" всі домашні пристрої, тому доведеться вибирати. Крім того, вони можуть занадто швидко втрачати заряд. Однак, навіть така система може допомогти вам. Якщо ви все ж починаєте збирання домашнього павербанка з купівлі нового акумулятора, варто віддати перевагу пристрою з більшою ємністю, нехай і на шкоду потужності пускового струму.

Деякі акумулятори коштують дорожче, тому що здатні видавати потужний пусковий струм, необхідний для запуску потужних автомобільних двигунів. Для домашніх умов вам цей функціонал не потрібен. Вас має більше цікавити такий показник, як ємність акумулятора (вимірюється в ампер-годинах). Краще придбати акумулятор ємністю щонайменше 70−75 ампер-годин.

Не забуваємо про заряджання

Ціна акумуляторів в Україні стартує від 3 000 гривень.

Сам акумулятор теж потрібно буде якось заряджати, адже енергія в ньому не береться нізвідки. Зарядні пристрої для акумуляторів працюють дуже просто: підключаєте його до мережі, коли в будинку є електрика, накидаєте клеми на автомобільний акумулятор, і чекаєте. Такі зарядні пристрої можуть видавати 6 або 12 вольт. Переважний другий варіант, щоб акумулятор заряджався швидше.

Заряджати автомобільний акумулятор обов'язково потрібно лише в окремому нежитловому приміщенні, що провітрюється. Найкраще – гараж або балкон.

Знайти зарядний пристрій для акумулятора сьогодні можна від 1 200 гривень.

Інвертор

Здебільшого акумулятори видають напругу 12 вольтів, чого для потреб оселі недостатньо – потрібні 220 вольтів. Тому підключити будь-що до акумулятора безпосередньо не вдасться. Вам потрібен інвертор — пристрій, який перетворює напругу. Вартість таких пристроїв сильно варіюється залежно від їхньої потужності, можливостей та додаткового функціоналу.

Вибираємо інвертор

Інвертори бувають дуже різні, на ринку їх величезна кількість. Щоб обрати правильний, зверніть увагу на три речі: потужність, роз'єми та можливість заряджати акумулятор.

Потужність інвертора. Що більша номінальна потужність, то більше пристроїв можна підключити до нього. На кожному електроприладі в вашому домі є спеціальні інформаційні наклейки з характеристиками потужності споживання. Підсумуйте їх, додайте деякий запас на всяк випадок та оберіть інвертор, який зможе давати вам потрібну потужність.

Що більша номінальна потужність, то більше пристроїв можна підключити до нього. На кожному електроприладі в вашому домі є спеціальні інформаційні наклейки з характеристиками потужності споживання. Підсумуйте їх, додайте деякий запас на всяк випадок та оберіть інвертор, який зможе давати вам потрібну потужність. Роз'єми інвертора. Деякі інвертори оснащуються навіть не однією, а відразу кількома розетками, що дає можливість використовувати їх як мережевий подовжувач, а деякі навіть одразу йдуть з USB-роз'ємами. Це дає можливість заряджати ґаджети, не займаючи цінну розетку, яка може знадобитися для холодильника або чайника.

Деякі інвертори оснащуються навіть не однією, а відразу кількома розетками, що дає можливість використовувати їх як мережевий подовжувач, а деякі навіть одразу йдуть з USB-роз'ємами. Це дає можливість заряджати ґаджети, не займаючи цінну розетку, яка може знадобитися для холодильника або чайника. Можливість заряджати акумулятор. Деякі з дорожчих моделей інверторів дають можливість заряджати автомобільний акумулятор від мережі, коли в будинку є електрика. Це допоможе відмовитись від зарядного пристрою для акумулятора.

Найпростіші інвертори, які дають можливість перетворити автомобільний акумулятор на павербанк для дому, коштують 2000 – 3000 гривень. Однак якщо ви хочете підключати кілька ноутбуків, роутер, телевізор і холодильник, то вам знадобиться інвертор, який видає щонайменше 3000−4000 ватів. Вартість такого інвертора починається вже від 7000 гривень.

Поєднавши акумулятор з інвертором через дріт, ви зможете далі через подовжувачі підключити всі ваші пристрої в оселі. Багато інверторів мають вбудовані монохромні екрани для відображення інформації – скільки вольт видає система, скільки ватів споживає, який залишок акумулятора тощо.