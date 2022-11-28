Сразу обратим внимание, что к подобным манипуляциям следует прибегать только если вы хорошо понимаете, что именно делаете. Весь сценарий достаточно простой и конечное устройство собирается из относительно недорогих компонентов.

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Аккумулятор

В этом случае особого подхода при выборе аккумулятора не нужно соблюдать. Это может быть как ваш автомобильный, так и купленный специально для роли павербанка. Подойдет даже недорогой, лишь бы вам хватало его емкости.

Старые аккумуляторы, обратите внимание, могут не потянуть все домашние устройства, поэтому придется выбирать. Кроме того, они могут слишком быстро терять заряд. Однако даже такая система может помочь вам. Если вы все же начинаете сбор домашнего павербанка с покупки нового аккумулятора, стоит отдать предпочтение устройству с большей емкостью, пусть и в ущерб мощности пускового тока.

Некоторые аккумуляторы стоят дороже, потому что способны выдавать мощный пусковой ток, необходимый для запуска мощных автомобильных двигателей. Для домашних условий вам этот функционал не требуется. Вас больше интересует такой показатель, как емкость аккумулятора (измеряется в ампер-часах). Лучше приобрести аккумулятор емкостью не менее 70-75 ампер-часов.

Цена аккумуляторов в Украине стартует от 3000 гривен.

Не забываем о зарядке

Сам аккумулятор тоже нужно будет как-то заряжать, ведь энергия в нем не берется ниоткуда. Зарядные устройства для аккумуляторов работают очень просто: подключаете его к сети, когда в доме есть электричество, набрасываете клеммы на автомобильный аккумулятор, и ждете. Такие зарядные устройства могут выдавать 6 или 12 вольт. Предпочтительным является второй вариант, чтобы аккумулятор заряжался быстрее.

Заряжать автомобильный аккумулятор обязательно нужно только в отдельном нежилом проветриваемом помещении. Лучше всего – гараж или балкон.

Найти зарядное устройство для аккумулятора сегодня можно от 1 200 гривен.

Инвертор

В основном аккумуляторы выдают напряжение 12 вольт, чего для нужд дома недостаточно – нужны 220 вольт. Поэтому подключить что-либо к аккумулятору напрямую не удастся. Вам нужен инвертор — устройство, преобразующее напряжение. Стоимость таких устройств сильно варьируется в зависимости от их мощности, возможностей и дополнительного функционала.

Выбираем инвертор

Инверторы бывают очень разные, на рынке их огромное количество. Чтобы выбрать правильный, обратите внимание на три вещи: мощность, разъемы и возможность зарядки аккумулятора.

Мощность инвертора. Чем больше номинальная мощность, тем больше устройств можно подключить к нему. На каждом электроприборе в доме есть специальные информационные наклейки с характеристиками мощности потребления. Подытожите их, добавьте некоторый запас на всякий случай и выберите инвертор, который сможет давать вам нужную мощность.

Чем больше номинальная мощность, тем больше устройств можно подключить к нему. На каждом электроприборе в доме есть специальные информационные наклейки с характеристиками мощности потребления. Подытожите их, добавьте некоторый запас на всякий случай и выберите инвертор, который сможет давать вам нужную мощность. Разъемы инвертора. Некоторые инверторы оснащаются даже не одной, а сразу несколькими розетками, что позволяет использовать их как сетевой удлинитель, а некоторые даже сразу идут с USB-разъемами. Это позволяет заряжать гаджеты, не занимая ценную розетку, которая может понадобиться для холодильника или чайника.

Некоторые инверторы оснащаются даже не одной, а сразу несколькими розетками, что позволяет использовать их как сетевой удлинитель, а некоторые даже сразу идут с USB-разъемами. Это позволяет заряжать гаджеты, не занимая ценную розетку, которая может понадобиться для холодильника или чайника. Возможность заряжать аккумулятор. Некоторые из более дорогих моделей инверторов позволяют заряжать автомобильный аккумулятор от сети, когда в доме есть электричество. Это поможет отключить зарядное устройство для аккумулятора.

Простейшие инверторы, позволяющие превратить автомобильный аккумулятор в павербанк для дома, стоят 2000 – 3000 гривен. Однако если вы хотите подключать несколько ноутбуков, роутер, телевизор и холодильник, то вам понадобится инвертор, выдающий по меньшей мере 3000 – 4000 ватт. Стоимость такого инвертора начинается уже с 7000 гривен.

Совместив аккумулятор с инвертором через провод, вы сможете подключить все ваши устройства в доме через удлинители. Многие инверторы имеют встроенные монохромные экраны для отображения информации – сколько вольт выдает система, сколько ватт потребляет, какой остаток аккумулятора и прочее.