Голос монстра: NASA перетворило світлове "відлуння" чорної діри на звук – послухайте

Одна з особливостей чорних дір у тому, що світло і радіовипромінювання не можуть вирватися з неї. Однак навколишня матерія може випускати електромагнітне випромінювання, яке можна зафіксувати. Саме це й зробили в NASA.

NASA зафіксувало саме таке електромагнітне випромінювання із зоряної системи V404 Лебедя, де є чорна діра. Після цього дослідники перевели його в звук, що дало змогу "почути" голос чорної діри.

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Як звучить чорна діра

Ця система розташована на відстані приблизно 7800 світлових років від Землі, а чорна діра витягує речовину й енергію з прилеглої зірки. Дані були отримані з рентгенівської обсерваторії "Чандра" та обсерваторії Ніла Герелса Свіфта. Дані першої представлені високочастотними звуками, другі – нижчими. Подивитися ролик зі звуком можна нижче.

Як звучить чорна діра: відео

V404 Лебедя: що про неї відомо

Система V404 Лебедя є подвійною, в ній є чорна діра з масою близько 12 мас Сонця і зірка спектрального класу G або K.

Через близьке розташування одна до одної, чорна діра тягне масу із зірки, що і породжує сплески випромінювання.

Система V404 Лебедя вважається змінною зорею, тобто її блиск змінюється з часом.

У 1938, 1956 і 1989 роках вона здійснила потужні сплески енергії.

Також вона є джерелом сплесків рентгенівського випромінювання.